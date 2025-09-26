Гей-бандеровец Портников: Путин не простит Трампу «бумажного тигра» до конца дней рыжего

Игорь Шкапа.  
26.09.2025 20:48
  (Мск) , Киев
Просмотров: 397
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Россия не станет атаковать США традиционными видами вооружений.

Об этом в эфире львовского телеканала НТН заявил антироссийский пропагандист и гомосексуалист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не станет атаковать США традиционными видами вооружений. Об этом в эфире львовского телеканала...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Реальный такой сценарий. Я не думаю, что будет какая-то атака с помощью войск. Русские прекрасно понимают, что когда они пойдут куда-то танками, так эти танки могут просто быть сожжены теми же F-35 или F16», – рассуждал пропагандист.

Он считает, что ВС РФ задействуют дроны, кибератаки, диверсии на море, «возможно, какие-то удары в непосредственной близости к Соединенным Штатам».

«Что-то там такое сделать, на что США не смогут ответить – и покажут, что они и есть бумажный тигр. Вы понимаете, что Путин Трампу этого бумажного тигра не сможет простить все последующие годы, что это такая обида? Вы слышали, как Песков говорил: «Мы не тигр, мы медведь. А медведь не может быть бумажным».

А чего быть не может? Мы знаем с вами, что медведь может быть цветочным, не только бумажным», – пытается иронизировать Портников.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить