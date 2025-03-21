Закон о запрете Трампу признать территории РФ могут зарубить – гей-бандеровец Портников

Тарас Стрельцов.  
21.03.2025 19:58
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Крым, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Анонсированный закон, который не позволит США признать ЛДНР, Херсонскую, Запорожскую области и Крым в составе РФ, спикер палаты представителей Майк Джонсон может попросту не вынести на рассмотрение.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил киевский антироссийский пропагандист и гомосексуалист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Анонсированный закон, который не позволит США признать ЛДНР, Херсонскую, Запорожскую области и Крым в...

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«Трамп – что говорит о каких-то там интересах США, о каких-то ценностях, о важности роли США как лидера демократического мира? Он говорит, сколько полезных ископаемых на Украине, сколько в России, он говорит об атомных электростанциях. Он так понимает жизнь и политику, никакого другого понимания у него не будет. [Точно такое же] понимание жизни преимущественного большинства людей, которые за него проголосовали.

Да, может, у каких-то там политиков-республиканцев в палате представителей Конгресса или в Сенате другое понимание жизни, потому что они профессиональные политики, и им жить ещё после того, как Трамп оставит политическую сцену. Но они в меньшинстве даже среди сторонников Трампа»,  – сокрушался Портников.

«И вот сейчас то, что конгрессмены хотят принять закон, который не позволит США признать Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую области и АР Крым в составе РФ, это уже много о чём говорит, это же двухпартийная инициатива.

Но вопрос в том, вынесет ли этот закон на рассмотрение палаты представителей зависимый от Трампа своей политической карьерой спикер палаты представителей Майк Джонсон. Который, как известно, шесть месяцев не давал возможность принять решение о помощи нашей стране.

И его эта деятельность и привела к тем результатам на фронте, которые мы сейчас видим», – негодовал пропагандист.

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