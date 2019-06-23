Гей из АТО дал интервью украинскому ТВ

23.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Экс-боевик батальона «Донбасс», гомосексуалист Виктор Пилипенко дал интервью украинскому телеканалу «24», где рассказал, как стоял на баррикадах на Майдане, а затем записался в карательную операцию против Донбасса из-за неразделенной однополой любви, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«На Майдане я сразу вступил в Самооборону, это была, кажется, сороковая сотня, и потом мы жили в Украинском доме на Европейской площади. Мы там размещались на втором этаже. У нас была баррикада имени Бетховена, так мы её называли, я туда выходил и нёс смены.

А потом, 18 февраля, когда начались события на перекрёстке Шелковичной и Институтской. Мы сначала пытались построить оборону на этом перекрёстке, подносили шины и пытались распалить огонь, чтобы защититься от «Беркута», как в своё время на Грушевского. Но «Беркут» оказался проворнее, он нас оттуда вытеснил, и оттеснил людей непосредственно на сам Майдан, и уже там мы начали конкретную оборону, поняли, что был дан приказ нас смести. И я готовил коктейли Молотова, потом палил последнюю баррикаду под Домом профсоюзов, видел, как он горел», – отметил он.

Также Виктор Пилипенко рассказал, что в армию его привела безответная «любовь» к другу, после чего рассказал о своих похождениях в бытность карателем.

«На свою срочную службу я пошёл после того, как влюбился в своего друга и не увидел у него взаимности.

Я воевал в батальоне «Донбасс» год и восемь месяцев. Должность стрелок-санитар, также я был противотанковым гранатомётчиком, у меня было СПГ-9 (стационарный противотанковый гранатомёт – прим. ред.). Сначала я воевал в Луганской области, но там не было открытых боевых действий, это просто были зачистки сёл в серой зоне, достаточно спокойная работа.

А потом 15 февраля 2015 года нашу роту кинули в Широкино, это самая жара, и там мы провели шесть месяцев», – добавил гомосексуалист.