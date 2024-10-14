Гей из Бундестага: Мы должны быть благодарны американцам

Елена Острякова.  
14.10.2024 14:56
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, Политика, Россия, Русофобия, Украина


Депутат-гей от СДПГ Фалько Дроссманн обрушился с критикой на свою коллегу  Сару Вагенкнехт за то, что она выступает против размещения в Германии американских ракет против России.

На слушаниях в бундестаге по этому поводу он обозвал ее «карикатурой на Розу Люксембург», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутат-гей от СДПГ Фалько Дроссманн обрушился с критикой на свою коллегу  Сару Вагенкнехт за...

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«Для вас американцы зло. Ни слова о российском ядерном оружии «Искандер» и «Калибр». Есть несколько различный систем, которые находятся в готовности к стрельбе в Калининграде с дальностью действия от 500 до 2600 км. Это оружие достигнет Берлина за несколько минут. Ни слова о жестоких нападениях России на Украину, нарушающих любое международное право. Ни слова о том, что размещение американских ракет является временным, и мы в состоянии обеспечить защиту с помощью европейских систем. На самом деле, я говорю это осторожно, мы можем быть благодарны американцам за то, что они предоставили нам это в данный момент», – сказал Дроссманн.

Он стал известен в 2022  году, когда в знак поддержки Украины выкрасил ногти в желто-голубые цвета и заявил, что ВСУ сражаются «за  европейские ценности и права ЛГБТ».

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