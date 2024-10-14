Гей из Бундестага: Мы должны быть благодарны американцам

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Депутат-гей от СДПГ Фалько Дроссманн обрушился с критикой на свою коллегу Сару Вагенкнехт за то, что она выступает против размещения в Германии американских ракет против России.

На слушаниях в бундестаге по этому поводу он обозвал ее «карикатурой на Розу Люксембург», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Для вас американцы зло. Ни слова о российском ядерном оружии «Искандер» и «Калибр». Есть несколько различный систем, которые находятся в готовности к стрельбе в Калининграде с дальностью действия от 500 до 2600 км. Это оружие достигнет Берлина за несколько минут. Ни слова о жестоких нападениях России на Украину, нарушающих любое международное право. Ни слова о том, что размещение американских ракет является временным, и мы в состоянии обеспечить защиту с помощью европейских систем. На самом деле, я говорю это осторожно, мы можем быть благодарны американцам за то, что они предоставили нам это в данный момент», – сказал Дроссманн.

Он стал известен в 2022 году, когда в знак поддержки Украины выкрасил ногти в желто-голубые цвета и заявил, что ВСУ сражаются «за европейские ценности и права ЛГБТ».