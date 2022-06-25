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Новости Украины

Ставший уже традиционным киевский гей-парад на этот раз переместился в Варшаву. Думается, опасения организаторов вызывала не столько атака российских «Калибров». На фоне успехов «евроинтеграции» крайне важно избежать кадров стычек с ультраправыми, ежегодно протестующими против шествия ЛГБТ – тем более, что ныне многие из боевиков официально вооружены как записавшиеся в ряды ВСУ и «фольксштурма».

Зато в Варшаве переехавший из Киева гей-парад ожидаемо стал антироссийским. Все остальные традиционные лозунги ЛГБТ отошли на второй план, уступив место критике Москвы. И это не просто критика политического руководства современной России, а буквально всех и всего, кто и что к России имеет хоть-какое отношение.

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Еще несколько недель до скандального мероприятия польские организаторы согласились с украинскими соорганизаторами: необходимо из парада исключить активистов ЛГБТ из России или просто этнических русских.

«Просить места для российских дел на украинском марше – это как призывать к защите прав гетеросексуальных людей на марше гомосексуалистов», – резко заявил лидер украинского ЛГБТ-сообщества Ленни Эмсон, человек неопределенной половой принадлежности.

В итоге представителям антисистемной организации «За свободную Россию» запретили принимать участие в варшавском параде, несмотря на то, что ее члены напрямую призывают к свержению Владимира Путина и уничтожении существующего российского государства.

Польские активисты, за редким исключением, с таким нововведением согласились.

Марш открыл мэр польской столицы Рафал Тшасковский.

Появились также западные официальные лица – спецпредставитель британского премьер министра Бориса Джонсона по вопросам равенства, а также представитель Еврокомиссии.

«Если не станет свободной Украины, не будет соблюдения прав ЛГБТ», – пояснил опасения собравшихся Ленни Эмсон.