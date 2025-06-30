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Молдавская полиция была обязана избить манифестантов, протестовавших против проведения в Кишиневе гей-парада.

Об этом профессор-социолог, в прошлом майор госбезопасности ПМР Дмитрий Соин заявил в интервью ютуб-каналу «Книжный день Центр», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Интересный момент, который породил такое определение как «гомофашизм в Кишиневе». Полиция, которая должна была охранять официальный марш, стала избивать его участников. Был циркуляр из Евросоюза: вы должны продвигать однополые браки, ЛГБТ-пропаганду, секс-просвет в школах», – сказал Соин.

Однако большинство молдаван, уверен он, выступает против гомосексуализма, за традиционные ценности, которые для них важнее уровня жизни.