19.05.2019, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Скандал, Сюжет дня, Украина
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Гей-парад в Молдове прошел под флагом Украины

Традиционный марш солидарности т.н. ЛГБТ-сообщества прошел сегодня в Кишиневе. В нем приняли участие несколько сот человек, включая европейских дипломатов, аккредитованных в Молдове. Также был замечен депутат проевропейского блока ACUM Думитру Алайба.

Марш проходил под лозунгом «Я в порядке». Участники держали в руках радужные знамена и развернули флаг соседней Украины. Манифестанты шли под барабанный бой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Улица Букурешть, по которой проходило шествие, была блокирована полицией. Правоохранители с дубинками и в шлемах перекрыли все перекрестки, подворотни, шли плотной цепью вдоль пустынных тротуаров.

Жители Кишинева не демонстрировали дружелюбия к маршу. Группа мужчин вышла с плакатами против пропаганды гомосексуализма, другие горожане просто демонстрировали неприличные жесты и грозили кулаками из-за полицейского оцепления.

Также по маршруту шествия стояли люди, читавшие православные молитвы.

По окончании мероприятия его участников посадили в автобусы, чтобы отвезти, по словам организаторов «в безопасное место».

Днем ранее в Кишиневе прошел альтернативный марш в  поддержку традиционных семей, в котором принял участие президент Молдовы Игорь Додон с семьей. Сегодня в городе состоялся Фестиваль семьи, на котором раздавали бесплатное мороженное.

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