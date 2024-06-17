Гей-парады в Молдове неприемлемы – башкан Гагаузии

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Шествия запрещённого в России экстремистского сообщества ЛГБТ по центральным улицам Кишинёва являются целенаправленной провокацией и вызовом всему молдавскому обществу. Об этом в своём телеграм-канале написала глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.

«Небольшая группа активистов, живущая за счет грантов западных «партнеров», пытается поставить под сомнение наши традиционные семейные и христианские ценности», – утверждает башкан.

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По её словам, вызывает сожаление позиция молдавской власти: вместо защиты семьи, материнства и детства правящая партия поддерживает проведение гей-парадов, продвигает чуждые нам идеалы и неприемлемый образ жизни.

«Для жителей Гагаузии семья всегда будет союзом между мужчиной и женщиной, а дети — смыслом жизни. Эти ценности мы переняли от наших предшественников и так воспитываем наших детей и внуков. Уважение к нашим корням и традициям — это залог стабильного развития Республики Молдова. Поэтому вся Гагаузия будет отстаивать традиционные ценности и бороться за их сохранение и укрепление», – утверждает Гуцул.

16 июня в Кишинёве под усиленной охраной полицейских кордонов и под протесты православной общественности прошёл традиционный «прайд» в защиту прав педерастов, лесбиянок и трансгендеров. В мероприятии приняли участие послы стран Запада и журналисты провластных телеканалов. Президент Майя Санду и депутаты от правящей партии «Действие и солидарность» принять участие в позорном шоу в предвыборный год не решились.

«В 2022 году их была целая отара: Алайба, Синкевич, Марчела Нистор, Гаврук, Кожокару. Дело в том, что выборы на носу, референдум. Не хочется рисковать. Зато после выборов, запустят маховик», – написал в своём телеграм-канале депутат парламента Богдан Цырдя.

В кишинёвском прайде принял участие один из лидеров российских извращенцев, иноагент Ян Дворкин, которого не допрашивали в Кишинёвском аэропорту.

«Мне хочется плакать, когда я вижу, как нас здесь защищает молдавская полиция. Нас арестовали бы дома», – написал он в соцсети.