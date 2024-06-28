Гей-пропагандист: «Членство в НАТО после победы над Россией – это насмешка Байдена!»

Тарас Стрельцов.  
28.06.2024 20:32
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Если в НАТО считают, что Киев способен победить Россию, то это они должны стремиться в состав Украины, а не наоборот.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил известный нетрадиционной ориентацией телеведущий-русофоб Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если в НАТО считают, что Киев способен победить Россию, то это они должны стремиться...

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«Идея, что сначала мы должны победить Россию, а потом вступить в НАТО – это насмешка над Украиной, даже когда это говорит президент Байден. Что значит победить – провести парад в Москве и потом вступить в НАТО? Если так на нас смотрят, то, извините, это не мы должны вступить в НАТО, а НАТО должно вступить в нас», – возмущался Портников.

«Если мы можем победить ядерную сверхмощность, наибольшую в мире рядом с США, то это страны НАТО должны проситься, чтобы мы их взяли в состав Украины, а не мы должны хотеть в НАТО. Но мы же реально понимаем свои возможности, правда?», – вопрошал пропагандист.

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