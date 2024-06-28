Гей-пропагандист: Русские перед наступлением выкуривают из городов потенциальных ждунов и бандеровцев

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Русские уничтожают украинскую инфраструктуру якобы для того, чтобы заукраинские жители бежали из своих домов, – и ВС РФ заходили в города с лояльным населением.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил известный нетрадиционной ориентацией телеведущий-русофоб Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русские уже начинают бить по водоканалам, по насосным станциям и совсем не собираются останавливаться исключительно на электричестве. Им нужно, чтобы здесь не было ничего для жизни – для того, чтобы очистить территорию от нелояльного населения. Чтобы население с востока и юга перемещалось в центр и на запад, а население с центра и запада перемещалось в Европу. И когда российские войска будут наступать, чтобы они не встречали никого, как они встречали людей, которые выходили на митинги в Херсоне. Им этого не нужно», – трепался Портников.

«Им нужно зайти в пустой город, по крайней мере, где останутся именно их ждать или люди, которые не собираются оказывать сопротивление, истощённые жизнью, и спокойно переселять туда граждан России. Как они это делают с Крымом и с Донбассом. А людей, украинских граждан, которые там останутся – быстро раздавать им паспорта и мобилизовывать на войну с той частью Украины, которая останется. Простой и логичный план», – высказался пропагандист.