Результаты состоявшихся накануне президентских выборов и референдума по евроинтеграции Молдовы стали неприятным сюрпризом руководства страны. Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский журналист-русофоб и открытый гомосексуалист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Президентские выборы в Республике Молдова и референдум о европейской интеграции, который проводился в этой стране одновременно с выборами главы государства, стали настоящим холодным душем для тех, кто ожидал очевидного перевеса действующего президента Республики Молдова Майи Санду и тех, кто выступает за европейскую интеграцию Молдовы. Можно даже сказать, что сам референдум об европейской интеграции, который проводился после того, как Республика Молдова стала кандидатом в члены Европейского Союза, задумывался скорее, как демонстрация того очевидного достижения, которого стране удалось добиться за время пребывания Майи Санду на посту главы государства. Тем не менее, результаты голосования выглядят отнюдь не так впечатляюще, как об этом говорили социологи накануне выборов и референдума, и как на это рассчитывали сторонники европейской интеграции Молдовы», – сказал русофоб.

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«То, что референдум вообще окончился положительным результатом для тех, кто выступает за продолжение европейской интеграции Республики Молдова, это прежде всего успех, который был достигнут вместе с теми гражданами страны, которые проживают за границей и отстояли долгие очереди, чтобы проголосовать за Европу. Результат этого голосования в диаспоре и в самой Молдове значительно отличается. Потому, что в самой Республике Молдова большинство жителей как раз европейскую интеграцию не поддержали. За то, чтобы Молдова продолжала двигаться в направлении Европейского Союза, проголосовало большинство только в молдавской столице и нескольких районах страны. Вся остальная Молдова окрашена в цвета противников европейской интеграции. Ну и результаты президентских выборов отнюдь не столь впечатляющи, как на это рассчитывали сторонники Майи Санду», – заявил Портников.