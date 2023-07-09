Гей-шабаш в Грузии вновь разогнан. Почему это важный сигнал

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Грузии в очередной раз оказался разогнан гей парад, который пытались провести под девизом «Любовь невозможно победить!». Закон, принятый под давлением европейцев несколько лет назад, защищает «любителей нетрадиционной любви», однако полиция «не смогла» должным образом организовать кордон – противники «прайда» оказались сильнее, прорвались и овладели пространством вокруг озера Лиси близ Тбилиси, выделенным для «праздника любви». Они уничтожили сцену и оборудование, а инвентарь сожгли.

Правда, власти успели эвакуировать разноцветно одевшуюся публику специально мобилизованными автобусами. Так бесславно закончилась анонсированная педерастами кульминация «Недели прайда».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Как и в прошлом году, ЛГБТ-шников разгоняла Консервативная партия Грузии, заранее развернувшая соответствующую пропаганду на своем телеканале, имеющем довольно серьезный рейтинг среди антилиберальной и антизападной публики.

Как и можно было ожидать, разгон получил широкую международную огласку и, соответственно, грузинская «демократия» была еще раз осуждена всеми представителями «цивилизованного мира».

Так, разгон был осужден взбешенными «нарушением демократических прав меньшинств» послами европейских стран и США. Некоторые из них специально подчеркнули, что «Прайд» был разогнан «прорусскими» силами. Этот термин использован и в тексте обращения омбудсмена Грузии. Многочисленные прозападные НКО призывали государственные структуры «действовать в соответствии с Конституцией и международными договорами Грузии». О нарушении конституционных прав заявила и президент Грузии, бывший дипломат Франции – Саломе Зурабишвили, которая считается западной марионеткой и синхронно с саакашистами интригует против правительства.

Запад десятилетиями навязывает LGBT-идеологию Грузии, действуя всеми имеющими рычагами и ресурсами внутренней прозападной платформы, частью которой являются мощные СМИ. Но бывшая советская республика не до конца поддается давлению. В Грузии еще ни разу не удалось провести так называемый «Прайд».

На днях премьер-министр Грузии Гарибашвили резко осудил попытку LGBT-пропаганды в сетях «Макдональдс». Вообще, официальной идеологией Грузии на данный момент можно считать так называемый консерватизм. Однако есть риск, что обязательства, взятые перед европейскими структурами, в конце концов, заставят и дать «разноцветным» возможность свободно пройтись, где они захотят, в том числе и по центральному проспекту столицы, который носит имя гениального грузинского поэта Шота Руставели.

Напоминаем читателю, что предвестник европейского ренессанса Шота Руставели написал поэму «Витязь в тигровой шкуре», главной темой которой стала любовь между Тариэлом и Нестан – два главных героя стали олицетворением мужественности и женственности. Эта поэма стала выражением духовного содержания всей культуры и многовековым моральным стержнем нации.

Поэтому не стоит удивляться, что всё выглядело так, будто полиция специально сдала позиции перед лицом протестующих и дала возможность сорвать «праздник».

Дело в том, что позиционирующий себя человеком непоколебимых консервативных взглядов премьер-министр Грузии (по всей видимости, он таковым на самом деле и является), не может допустить гей-шабаш – по крайней мере, до парламентских выборов 2024 года, когда будет решаться вопрос власти. Премьер Гарибашвили, безусловно, стал безальтернативным лидером антизападной, консервативной Грузии, намеренным победить в будущих выборах.

Гарибашвили, да и вся действующая власть, никак не может допустить падения рейтинга, что неминуемо произойдёт, если «Прайд» состоится даже в закрытом/ограниченном пространстве, как он и планировался.

Хотя, конечно, главной угрозой для нынешней власти являются не геи, а падение уровня жизни в Грузии по причине тяжелого социального положения, когда цены на важные продукты растут, а реальный доход населения – нет!

Есть еще один немаловажный момент. Политические группы (в основном консервативного толка), которые победоносно расправляются с «Прайдом», так или иначе являются провластными. Им дается возможность закрепить за собой определенный сектор электората. Этим силам даже выгодна такая патовая ситуация, когда «Праид» законом не запрещен, более того, разрешен, а силовики (считай – власти) именно с их помощью блокируют проведение «праздника свободной любви».

Глубоко убеждён: такое состояние дел не может долго продолжаться. После парламентских выборов 2024 года или «Прайд» пройдет в Грузии, или же будет принят закон, запрещающий это уродство!

Сейчас мы наблюдаем резкое ухудшение отношений между Тбилиси с одной стороны, и Брюсселем с Вашингтоном – с другой. Грузия пытается освободиться от рабской зависимости от Запада и обрести суверенитет. Все зависит от международной обстановки, и не будем скрывать – от усиления главной региональной страны – России! Чем дальше Россия отойдет от Запада и проведет свою собственную политику, тем легче будет обрести реальную независимость и таким странам-соседям, как Грузия.