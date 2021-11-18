Гей-ТВ: борьба начинается?

Пропаганда ЛГБТ-ценностей не имеет ничего общего ни со свободой, ни с соблюдением прав человека, ни с возможностью выбора сексуальных предпочтений.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет российский писатель Платон Беседин.

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Представим картину. Нечто вроде антиутопии, созданной в те времена, когда можно было шутить о сексуальной ориентации и цвете кожи.

Итак, учёные заявляют: 7 процентов людей гомосексуальны от рождения. О том, кстати, культовая группа «Чугунный скороход» записала чудную песню «Пи..ры идут». Клип подоспел тоже. И вот одного из этих семипроцентников берут в плен. Садят, точно Бивиса и Баттхеда, у телевизора и заставляют сутками напролёт смотреть ужасы про гомосексуалистов. Что неправильные они, что больные. И при этом его самого активно склоняют стать гетеросексуалом.

Человек, ясное дело, сопротивляется. Он не может переступить через себя, через свою природу. Но ему вдалбливают и вдалбливают в сознание новые гетеро-установки…

А теперь переворачиваем картинку. На месте одного из семипроцентников – гетеросексуал. И нет никакой выдуманной антиутопии, если не считать таковой – ту реальность, в которую мы существуем прямо сейчас.

Гетеросексуальному человеку, который хочет жениться, создать многодетную семью, талдычат, что подобное давно не в моде, что это желания исключительно слабых, больных, неадекватных ребят-атавизмов, отставших от жизни. И вообще неплохо бы изучить ЛГБТ-теорию, а уже от неё – чем чёрт не шутит! – опробовать штучки на практике.

Опять же, выглядит странно картинка? Или нет? С одной стороны, как бы да, но с другой – именно подобной пропагандой занимаются в серьёзной части российского телевизионного сегмента. Гей-эстетика стало не просто нормой, но обязаловкой. И недвусмысленно вбивается месседж, что гомосексуалисты – избранные, а вот гетеросексуалы – люди второго сорта.

Это не имеет ничего общего ни со свободой, ни с соблюдением прав человека, ни с возможностью выбора сексуальных предпочтений. Нет, мы наблюдаем диктатуру. Ту самую диктатуру, против которой столь долго восставали геи и лесбиянки всего мира. Только теперь ситуация крутанулась на 180 градусов – и установилась ЛГБТ-диктатура. Кто-то возмущён? Тсс, молчать! Это ведь другое.

Собственно, подобное – не досужие домыслы, а фактическая реальность. Что подтвердило и недавнее решение суда по отношению к «Муз-ТВ». Басманный суд Москвы оштрафовал телеканал на 1 миллион рублей за гей-пропаганду в эфире. Речь идёт о том моменте, когда на премии «Муз-ТВ» Филипп Киркоров и Дава изображали молодоженов, а их спутники щеголяли в платьях.

Итак, мы видим признание гей-пропаганды как элемента гей-диктатуры. Но что дальше? Что такое один миллион рублей для «Муз-ТВ»? Не копейки даже, а полкопейки! Исчезнут ли куда-то Киркоров и Дава? Поймут ли им подражающие, что совершили глупость? Оградят ли зрителей от пропаганды ЛГБТ? Сомневаюсь. Ох, как сомневаюсь!

Потому что у нас декларируется на словах одно: государство консервативное с семейными ценностями, а на деле – совсем другое, когда «голубое» лобби рулит всем и вся. И это лицемерие, пожалуй, даже опаснее той идиотии, что мы видим в эфирах федеральных каналов.

Потому что геем быть не стыдно. Стыдно навязывать быть геем.