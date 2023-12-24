Гей-выставка в Одессе: «Любимый, началась война»

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Ну что еще провести в отрихтованном посредством дерьма, палок и «гідності» Одесском художественном музее, пострадавшем от «героической работы ПВО» полтора месяца назад? Правильно — выставку содомитов.

Да, прикрываясь военным положением и ракетными атаками РФ, чиновники минкульта вывезли картины русских классиков, составляющие 99 процентов музейного фонда, в неизвестном направлении. А демонстрировать что-то надо. Поэтому первым после «бомбежки» событием стал вернисаж под названием «Закаленные на рассвете: война в Украине глазами ЛГБТ», организованный «Гей-альянсом Украины».

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Авторы представленных полотен (тоже геи), изобразили на них себя и окружающую действительность. Специфическую, конечно, из рубрики «Если бы гамадрилам дали краски», но разве можно геям запретить рисовать? О, нет, остается лишь поблагодарить, что им не позволили оперировать или проводить электричество.

Из жалоб пациентов, простите, авторских аннотаций к полотнам, рассказывающих о начале и буднях войны (слезы мешают писать):

«Сквозь сон услышал от своего партнера Сергея: «Любимый, у нас война началась».

«Была страшная паника, все КПП в Одессе были забиты».

«Если дрон прослужил хотя бы неделю, то уже ветеран. Если повезет, то и у моего парня Дмитрия будет ветеран. Он сейчас во Франции. И я очень рад, что он смог выехать. Мне так спокойнее».

«Я жил в Херсонской области, во время оккупации скрывался в лесу, пытался ловить рыбу и ставить силки на зайцев, так как был напуган после нескольких допросов».

«Я испытал издевательства и избиения на подвале. На допросах о своей ориентации правды не говорил, имен знакомых геев, которые почему-то так интересовали российских военных, не называл».

Видите, сколько драматизма в гейских каляках-маляках.

Примечательно, что открытие содомитской пачкотни возмутило «молодыкив» из бандформирования «Традиции и порядок». Эта организация состоит из гитлерюгенда, который попросту, еще до СВО, срывал все подряд — то гей-парад, то сборища феминисток, то какие-нибудь гуляния по поводу годовщины «майдана», перекрикивая даже матерых волчар из «Нацкорпуса» (несмотря на то, что «Традиции и порядок» считается его молодежным крылом).

«Общественная организация решила прийти и проартикулировать свою позицию относительно этой выставки, — пояснил заведующий отделом выставок художественного музея Кирилл Липатов. — Хочу подчеркнуть, что мы — это пространство, форум для взглядов, которые иногда между собой не стыкуются, кто-то создает искусство, кто-то защищает страну, кто-то монополизирует или пытается монополизировать общественное мнение в свою пользу. Манифестацию участники этой организации реализовали, сорвав баннер на заборе».

К слову, прибывшие по вызову геев полицейские, ничего криминального в действиях гитлерюгенда не усмотрели — и правда, они же не кричали «Зеленский, останови войну! Долой могилизацию! Снизь тарифы на коммуналку!», — вот это были бы криминальные волчары…

«Пришли чистые, светлые, улыбающиеся люди. А на них напрыгнули типы из «Традиции и порядка». Сорвали баннер выставки и «залупались». Все как до 24 февраля», — прокомментировала инцидент местная нацистка-активистка Алена Балаба.

Странно ведь, правда, как взращенная «майданом» нацистская шваль так друга на друга накинулась — за одно же скакали. Вот и теперь ситуация вроде бы «свій до свого по своє», а на деле «як невдобно получiлось».

Но у меня другой вопрос: почему на фронте сейчас гибнут врачи, инженеры, учителя; совсем юные пацаны, не имеющие средств на откуп от убоя, а вот эта вся шваль— что достаточно уже половозрелый гитлерюгенд, что «творцы» — «Любимый, у нас война началась» — и прочие «чистые, светлые, улыбающиеся люди», коптят небо?..

Не по качалкам и не по кафе военкомам в Одессе ходить надо: художественный музей — вот где гарантированный улов! Так много сразу для земельки будущих удобрений.