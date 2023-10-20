Геймеры и «белые хакеры» помогают бойцам громить ВСУ с воздуха

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В ЛНР прямо у линии боевого столкновения открыты школы операторов БПЛА. Тренировки идут на полигонах, где бойцы отрабатывают навыки управления и наведения дронов, и подспорьем в этом служит опыт компьютерных игр.

Об этом в эфире телеканала «НТС» сообщил корреспондент ВГТРК Егор Григорьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отмечу, что радует нас. Мы проезжаем по различным полигонам и видим, что появляются всевозможные школы непосредственно у линии боевого соприкосновения. Бойцы учатся пользоваться, прежде всего, ударными дронами. Появляются всё новые и новые операторы, и это не обязательно молодые люди. Это те, кто обладает определёнными характеристиками. Для себя я недавно отметил важную особенность: чтобы стать оператором боевого дрона, нужно уметь играть в компьютерные игры. Казалось бы, всегда для нас это было каким-то бесполезным занятием, многие считали, что это ни о чем, а навык управления этим джойстиком не менее важен, чем хороший вестибулярный аппарат», – отметил Григорьев.

По словам военкора, с дронами, с поставкой комплектующих, кадров и инструкторов для обучения помогает Республика Алтай.

«На Луганщине на одном из полигонов как раз школа заработала благодаря им. Появляются там инструкторы, причём некоторые – это гражданские люди, но они обучают бойцов летать. Ребята выходят на полигон, тренируются сбрасывать взрывчатые вещества, наводить гранаты, тренируются и управлять дронами-камикадзе, всё на месте. Причём это изготавливают на простых 3D принтерах, паяют микросхемы, ту же перепрошивают. В Луганске есть одна замечательная история двух братьев – военных, которые раньше были обычными пехотинцами, сражались, получили ранения. Но, тем не менее, вернулись на фронт уже в качестве сборщиков и помогают сегодня различным родам войск, всевозможным соединениям чинить дроны, перепрошивать дроны. Абсолютно бесплатно трудятся буквально и днем, и ночью, не жалея времени, не жалея сил. С поставками им помогают, я имею в виду с чипами, с компьютерами. Очень интересная группа российских «белых хакеров» помогает им с компьютерным обеспечением, с пропиской различных кодов для того, чтобы снимать ограничения с дронов, в том числе американских, китайских», – уточнил военкор.

«Активное значение они имеют ещё и потому, что любое передвижение по линии фронта контролируется с воздуха. Дрон минимально развивает 130 км/ч, и неизбежно, что цель будет поражена. Конечно, сам дрон сработает, осечки бывают крайне редко. Война дронов имеет очень большое значение на фронте. Так же, как артиллерия. Мы знаем, что артиллерия сегодня утюжит позиции врага – дроны и артиллерия дают возможность продвигаться пехоте. Собственно, как и наша авиация», – заключил Григорьев.