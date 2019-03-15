Гелетей засекретил документы по скандальному земельному участку Порошенко

15.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Управление государственной охраны во главе с Валерием Гелетеем засекретило документы по земельному участку Петра Порошенко в исторической части Киева, где был разрушен памятник национального значения, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в расследовании «Схем» (совместного проекта Радио Свобода и UA: Первый).

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Журналисты отмечают, что ранее следствие установило, что во время строительства на участке Порошенко в Царском селе разрушили памятник — часть Алексеевского люнета бастиона Киевской крепости. Однако, несмотря на факт уголовного преступления, милиция закрыла это производство на четвертый месяц президентства Порошенко — еще в 2014 году.

А осенью 2018 года, когда журналисты «Схемы» начали официально спрашивать разрешительные документы на строительство на этом участке, управление Госохраны изъяло эту информацию с не менее трех различных государственных учреждений.

Данные о строительстве Порошенко в исторической части столицы отнесли к служебной и государственной тайне.

Журналисты выяснили, что разрешительные документы на застройку, реставрацию, охранные договора на памятник, результаты инспекционных проверок и т.д. были изъяты из Министерства культуры, из двух различных департаментов КГГА (охраны культурного наследия и по вопросам архитектурно-строительного контроля), и с Института археологии НАН Украины.

На запрос об информации эти учреждения ссылались или на письмо УГО от 12 ноября 2018 года, согласно которому такая информация отнесена к «государственной тайне», или что заявляли, что запрашиваемые документы «находятся на временном хранении в УГО».

Министр культуры Евгений Нищук на вопросы журналистов ответил коротко, что он «не в курсе дела».

В УГО на запрос программы ответили, что «информация, которая запрашивается, относится к категории информации с ограниченным доступом в соответствии с Перечнем сведений, составляющих служебную информацию в Управлении государственной охраны Украины, утвержденным приказом УГО от 27.02.2018 № 85. На этом основании, согласно статье 22 закона о доступе к публичной информации и статье 20 закона об информации запрашиваемая информация не может быть предоставлена».

Журналисты также обратились с запросом на имя Петра Порошенко в Администрацию президента, но там не предоставили комментариев до эфира программы.