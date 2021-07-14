«Гематомы по всему лицу и телу». К избитому албанцами сербскому старику пустили посетителей

14.07.2021, Белград, Алексей Топоров

«Косовская полиция» разрешила посещать 67-летнего Ранко Бацича, избитого албанцами в родном селе Долац муниципалитета Клина.

Об этом на своей странице в фейсбук сообщил директор Канцелярии по Косово и Метохии Петар Петкович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это Ранко Бацич после того, когда четверо молодых албанцев напали на него вчера без всякой причины, когда он шел через Клин, – написал Петкович. – А какой повод может дать один старик группе отвязных хулиганов? Я отправил нашего члена временной власти навестить его и узнать то, что ему нужно, и, как мне сообщили, у Ранко гематомы по всему лицу и телу, и врачи сказали, что они отпустят его завтра».

По словам Петковича, надо немедленно положить конец подобным нападениям, и обещал поднять вопрос о безопасности сербов в Косово и Метохии на предстоящей встрече с делегацией косовских сепаратистов в Брюсселе.

Напомним, что на 67-летнего Рацича напали, когда он собирал документы, чтобы получить право в качестве репатрианта вернуться в свой дом в Долаце.