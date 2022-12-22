Гендиректор «АвтоБосс» рассказала, как ведут себя иностранные дистрибуторы после начала СВО

22.12.2022  19:17 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров: 389
 
Дзен, Запад, Китай, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, Спецоперация, Транспорт


Многие иностранные автомобильные производители продолжают поставлять свою продукцию в Россию, однако делают всё, чтобы это не афишировать, из-за запретов, наложенных после начала СВО.

Об этом в эфире открытой дискуссии президента Ассоциации российских банков, академика Российской академии наук Гарегина Тосуняна заявила генеральный директор консалтингового агентства компании «АвтоБосс» Татьяна Григорьева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Многие иностранные автомобильные производители продолжают поставлять свою продукцию в Россию, однако делают всё, чтобы...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Нашу дистрибуцию можно разделить на две категории. Первая категория, которая подняла флаг и гордо сказала: «Все, мы с Россией не работаем, до свидания». Это, например, была «Вольво». Это касается и «Вольво» легкого, и коммерческого, которые сказали: «По идейным соображениям мы закрываем полностью российский офис, ликвидируем все и знать вас не хотим». И «Мерседес», «БМВ» последовал примерно такого же сценария.

Были другие производители, например, «Тойота», «Лексус», которые говорят: «Типа, мы не уходим, мы конечно, против, но мы как-то вот тут прикинулись ветошью и не отсвечиваем». К этой же категории относятся и корейцы, которые: «Мы очень вас любим, Россия, но мы пока не знаем, что там». Ссылаются все время, что проблема с логистикой на автомобили.

Спрашиваешь: «Почему нет автомобилей?», они: «Мы очень хотим, но просто пока не можем привезти», «Другие могут, а вы нет?», «Да, другие могут, а мы нет, но мы очень любим Россию, уходить не будем, но и поставлять машины не будем». То есть как бы – и нашим, и вашим, и никаким», – рассказала Григорьева.

Она вспомнила сентябрьский Восточный экономический форум, когда должен был быть представлен китайский автопром, однако из-за боязни попадания фото в СМИ китайцы отказались, пообещав, что это никак не отразится на сотрудничестве.

«Очень показательным в этой связи был Восточный экономический форум во Владивостоке в сентябре. Нам поручили туда пригласить китайских автопроизводителей, должен был приехать президент, и нужно было показать китайские автомобили, которые представлены в России, несмотря ни на что.

Так вот, ни одна китайская марка не согласилась встать на форуме, потому что сказали: «Не дай Бог попадет фотография в прессу – у нас будут огромные проблемы. Мы любим Россию, мы все привозим, мы привозим много автовозов, мы захватываем ваш рынок, но, не дай Бог, об этом кто-то узнает. Поэтому нет, нет, нет. Тихонько, тихонько». То есть, вы видите, они как бы тут есть, но в разных статусах», – добавила генеральный директор «АвтоБосс».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть