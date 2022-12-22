Гендиректор «АвтоБосс» рассказала, как ведут себя иностранные дистрибуторы после начала СВО

Многие иностранные автомобильные производители продолжают поставлять свою продукцию в Россию, однако делают всё, чтобы это не афишировать, из-за запретов, наложенных после начала СВО.

Об этом в эфире открытой дискуссии президента Ассоциации российских банков, академика Российской академии наук Гарегина Тосуняна заявила генеральный директор консалтингового агентства компании «АвтоБосс» Татьяна Григорьева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нашу дистрибуцию можно разделить на две категории. Первая категория, которая подняла флаг и гордо сказала: «Все, мы с Россией не работаем, до свидания». Это, например, была «Вольво». Это касается и «Вольво» легкого, и коммерческого, которые сказали: «По идейным соображениям мы закрываем полностью российский офис, ликвидируем все и знать вас не хотим». И «Мерседес», «БМВ» последовал примерно такого же сценария. Были другие производители, например, «Тойота», «Лексус», которые говорят: «Типа, мы не уходим, мы конечно, против, но мы как-то вот тут прикинулись ветошью и не отсвечиваем». К этой же категории относятся и корейцы, которые: «Мы очень вас любим, Россия, но мы пока не знаем, что там». Ссылаются все время, что проблема с логистикой на автомобили. Спрашиваешь: «Почему нет автомобилей?», они: «Мы очень хотим, но просто пока не можем привезти», «Другие могут, а вы нет?», «Да, другие могут, а мы нет, но мы очень любим Россию, уходить не будем, но и поставлять машины не будем». То есть как бы – и нашим, и вашим, и никаким», – рассказала Григорьева.

Она вспомнила сентябрьский Восточный экономический форум, когда должен был быть представлен китайский автопром, однако из-за боязни попадания фото в СМИ китайцы отказались, пообещав, что это никак не отразится на сотрудничестве.

«Очень показательным в этой связи был Восточный экономический форум во Владивостоке в сентябре. Нам поручили туда пригласить китайских автопроизводителей, должен был приехать президент, и нужно было показать китайские автомобили, которые представлены в России, несмотря ни на что. Так вот, ни одна китайская марка не согласилась встать на форуме, потому что сказали: «Не дай Бог попадет фотография в прессу – у нас будут огромные проблемы. Мы любим Россию, мы все привозим, мы привозим много автовозов, мы захватываем ваш рынок, но, не дай Бог, об этом кто-то узнает. Поэтому нет, нет, нет. Тихонько, тихонько». То есть, вы видите, они как бы тут есть, но в разных статусах», – добавила генеральный директор «АвтоБосс».