Гендиректор «Большого» рассказал о реальных ценах на спектакли главного театра страны

31.03.2021, Москва, Владимир Гладков

То, что сегодня билет на спектакль в Большом театре может стоить 20-40 тысяч рублей, это легенды.

Об этом на заседании Совета Федерации рассказал гендиректор Государственного академического Большого театра России, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Урин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, сенаторы, люди, кто знает реальную составляющую того, что из себя представляет экономика России, покупательская способность населения, должны понимать, что Большой театр и не только он, а театр вообще, несёт в себе культурную функцию, образовательную функцию, воспитательную функцию. И на самом деле, цены на билеты в театр обязательно должны быть доступными.

Сегодня нет вопроса, что приблизительно половина репертуара театра, которая есть в Большом театре, мы можем спокойно совершенно цены на билеты увеличить в 2 раза, и мы продадим эти билеты. Только кто будет сидеть в зрительном зале? Те люди, которые по-настоящему любят оперу, балет, понимают, что это такое, к сожалению, приобрести тогда билет не смогут», – сказал Урин.

Тем не менее, он признал, что цены на билет в Большой театр «не самые маленькие».

«Хотя, это легенды, когда начинают называть цифры, что цены на билет сегодня стоят по 20, 30, 40 тысяч, это неправда, это не так. Самые дорогие билеты в Большой театр на наиболее востребованные спектакли до 15 тысяч рублей, средняя цена билета на спектакль в Большой театр 3254 рубля, то есть, есть билеты за 15 тысяч рублей, но вы можете купить билет за 200 рублей, и 100 рублей – для студентов.

В том числе есть ситуация, так называемая, социально незащищенные слои. Мы через специальные организации благотворительные распространяем дешёвые билеты, продаем не в кассе театра, а продаем напрямую, через общественную организацию», – рассказал директор Большого.

«Есть у нас ещё одна программа, которой я очень горжусь, и называется эта программа «Большой – молодым». Мы продаем по паспортам от 18 до 25 лет билеты, цены на которые снижаем в 10 раз. То есть, если, предположим, у нас билет стоит на балет до 15 тысяч рублей, то мы делаем полностью зрительный зал исторической сцены билеты не дороже 1,5 тысяч рублей.

Мы их делаем абсолютно равными. Успеешь купить первым – купишь в партер, нет – в амфитеатр, ложу и так далее.

Или человек, пришедший с паспортом, которому от 18 до 25, имеет возможность на спектакли Большого театра приобрести билеты по специальной программе «Большой». И все премьерные спектакли нашего театра мы, где-то второй-третий блок обязательно делаем такие спектакли, которые адресованы нашему молодому зрителю», – добавил Владимир Урин.