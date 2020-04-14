Гендиректор «Газпром нефти»: Мы находимся на пороге Великой депрессии

14.04.2020, Москва, Олег Кравцов

По результатам сделки, заключенной в рамках ОПЕК+, не стоит ожидать скорого восстановление цен на нефть.

Об этом в интервью «Коммерснату» заявил гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков, отвечая на соответствующий вопрос.

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«Безусловно, не стоит ожидать по результатам сделки уже сейчас резкого роста цен. Мы исходим из того, что второй квартал будет самым сложным, но надеемся, что снятие карантинов и восстановление деловой активности начнется летом, и осенью спрос на нефть сможет выйти на уровень, близкий к докризисному. В таком, можно сказать, оптимистичном сценарии к концу года цена может составить $40–45 за баррель — с дальнейшим ростом в 2021 году», – сказал Дюков.

При этом он признал, что прогнозировать спрос и его восстановление сейчас очень сложно.

«Вполне вероятно, что мы находимся на пороге новой Великой депрессии. Хотя я все же надеюсь, что этого сценария удастся избежать. Поэтому сказать сейчас, избыточна договоренность или, наоборот, недостаточна — крайне сложно. Очевидно, что договоренность не является догмой и предполагает возможность внесения корректировок в зависимости от развития рыночной ситуации», – отметил Дюков.

Напомним, что по итогам сделки в рамках ОПЕК+ России предстоит самое большое в истории сокращение нефтедобычи – порядка 18% от нынешнего объема.