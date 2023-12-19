Гендиректор «ИнФинТех» Михайлова отвела цифровизации важную роль в защите предпринимателей

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Петербурге 15 декабря множество специалистов обсудили состояние и перспективы цифровизации бизнеса. Дискуссии развернулись в рамках форума «Цифровизация 2024» в технопарке «Корпорация «ИнФинТех».

Глава «ИнФинТех» Мария Михайлова в своих выступлениях обозначила экономические и социальные причины необходимости форсирования цифровизации бизнеса.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Цифровая трансформация – это механизм выхода бизнеса на новые уровни. Основная функция – наращивание жизнеспособности и возможностей роста бизнеса на долгую перспективу. Это необходимо для вариативного целеполагания, оптимизации расходов, повышения «прозрачности», продаж, развития новых направлений», – сказала Михайлова.

Она отметила, что «прозрачность» и «понятность» бизнеса критически необходимы для минимизации временных и финансовых расходов в контексте проверок государственных органов. И с этой задачей как раз отлично справляются интерактивные площадки. Если, например, транзакции цифровизированы, то отслеживать и проверять их в дальнейшем не составляет труда. Это уменьшит количество времени, необходимого для этих процессов, и повысит защищенность бизнеса.

Среди основных этапов цифровизации бизнеса она назвала разработку и внедрение ІТ-решений, налаживание обратной связи между предпринимателями и разработчиками, последующую отладку бизнес-процессов.

Также она выдвинула предложение о создании соответствующего профильного организационного комитета, собрание которого пройдет после новогодних праздников в январе 2024 года.

Кроме того, на форме были вручены почетные награды. Одна из главных – «Бизнес года» – досталась команде «3MX», специалистам с большим опытом работы в радиоэлектронике, связи, разработке датчиков. После начала специальной военной операции они сосредоточились на разработке оборудования для российских беспилотников.

«Данное направление является приоритетным как экономически, так и в плане укрепления фундамента национальной безопасности. Этот вектор необходимо поддерживать, развивать и наверстывать ранее упущенное» – сказала Мария Михайлова во время вручения награды.

Кроме того, отметили и социально-ответственный бизнес. Награду получила заведующая кафедры менеджмента и государственного и муниципального управления, доцент, кандидат экономических наук Санкт-Петербургского университета технологий, управления и экономики Елена Ушаковой.

«Социально ответственный бизнес – это то, вокруг чего необходимо объединиться, чем мы и занимаемся. С начала нашего сотрудничества удалось не раз убедиться, насколько вы серьезно относитесь к своему делу», – прокомментировала Мария Михайлова.