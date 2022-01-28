Гендиректор РСМД: Олимпиаду могут использовать для провокаций против России и Китая

28.01.2022  10:36 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Дзен, Китай, Провокации, Россия, Спорт, Украина
Новости Украины

От стран Запада во главе с Соединенными Штатами следует ожидать козней в ходе стартующей в Пекине зимней Олимпиады.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

От стран Запада во главе с Соединенными Штатами следует ожидать козней в ходе стартующей...

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«В то время как Олимпиада в Пекине может оказать сдерживающее воздействие на эскалацию украинского конфликта и другие кризисы безопасности, нельзя исключать и противоположного эффекта — использования США и странами Запада Игр в Пекине для провокаций против России и Китая», — сказал эксперт «Коммерсанту».

Он напомнил, что во время летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили отдал приказ атаковать Южную Осетию.

«На фоне того, что все внимание сегодня приковано к Украине, нельзя исключать и обострения ситуации вокруг Тайваня, чтобы испортить Китаю грандиозный праздник спорта и демонстрации его возможностей и потенциала», — не исключает Кортунов.

Напомним, что Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.

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