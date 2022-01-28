Гендиректор РСМД: Олимпиаду могут использовать для провокаций против России и Китая

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

От стран Запада во главе с Соединенными Штатами следует ожидать козней в ходе стартующей в Пекине зимней Олимпиады.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«В то время как Олимпиада в Пекине может оказать сдерживающее воздействие на эскалацию украинского конфликта и другие кризисы безопасности, нельзя исключать и противоположного эффекта — использования США и странами Запада Игр в Пекине для провокаций против России и Китая», — сказал эксперт «Коммерсанту».

Он напомнил, что во время летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили отдал приказ атаковать Южную Осетию.

«На фоне того, что все внимание сегодня приковано к Украине, нельзя исключать и обострения ситуации вокруг Тайваня, чтобы испортить Китаю грандиозный праздник спорта и демонстрации его возможностей и потенциала», — не исключает Кортунов.

Напомним, что Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.