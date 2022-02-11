Гендиректор РСМД: «Россия — це Европа»

11.02.2022  09:56 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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ЕС, Политика, Россия, Украина, Экономика
Новости Украины

Несмотря на ухудшение отношений между ЕС и Россией, Европа остается главным центром притяжения для значительной части российского общества.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Коммерсанте» высказывает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Несмотря на ухудшение отношений между ЕС и Россией, Европа остается главным центром притяжения для...

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Он обращает внимание, что последние события создают видимость того, что основные внешнеполитические перспективы России следует искать не Европе, а на Востоке. Тем не менее эксперт призывает не записывать отношения с ЕС «в графу чистых убытков».

Автор полагает, что переговорные позиции в диалоге с Пекином при прочном «европейском тыле» будут гораздо сильнее.

«Во-вторых, не все отдают себе отчет в том, что именно Европейский союз, а вовсе не Китай в наибольшей степени заинтересован в российской модернизации. Структура российско-китайской торговли, в которой России уготована роль преимущественно ресурсной базы китайской экономики, устраивает Пекин. Но для Европейского союза взаимодействие с Россией в инновационных секторах объективно важнее. ЕС отстает от Северной Америки и Восточной Азии во многих из этих секторов, и подключение российского потенциала могло бы помочь сократить это отставание», – отмечается в статье.

Также указывается на культурно-цивилизационную близость России к странам Евросоюза.

«Несмотря на годы геополитического противостояния, обиды и претензии, санкции и антисанкции, Европа останется главным центром притяжения для значительной части российского общества», – добавляет Кортунов.

Ввиду невозможности «большой сделки» он предлагает сосредоточиться на формах сотрудничества, которые не выглядят политически токсичными.

«Хорошие перспективы есть в осуществлении «энергетического перехода» и управлении изменениями климата. Есть потребность в координации усилий в управлении международной миграцией. Значительные возможности вырисовываются в сфере информационно-коммуникационных технологий нового поколения», – убежден гендиректор РСМД.

Он считает, что в взаимодействие в этих областях со временем позволит вернуться к идеям, прорабатывавшимся в начале XXI века, а ныне забытым – о «четырех общих пространствах» и концепции «большой Европы от Лиссабона до Владивостока».

«Это все еще невостребованное наследие может оказаться вновь актуальным на новом витке политического развития России и ЕС. Сдавать его в кунсткамеру романтических фантазий и исторических курьезов преждевременно. Так что возможно, что когда-нибудь мы, не противопоставляя себя Украине, скажем ей: «Россия — це Европа», и никто не сможет нам возразить», – резюмирует Кортунов.



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