Гендиректор RT: России нужно усилить свое влияние на Балканах

23.04.2019, Белград, Ксения Голуб

В Сербии сегодня проходят памятные мероприятия, посвященные 20-летию бомбардировки силами НАТО крупнейшего телеканала Югославии – РТС. Тогда на своих рабочих местах погибло 16 его сотрудников. На Западе до сих пор никто не ответил за их смерть, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

…Прекрасный парк Ташмайдан в центре Белграда, у храма святого Марка и Русской церкви. Рядом детский театр, где всегда много юных зрителей. И тут же страшные, зияющие рваными дырами от взрывов бомб развалины, которое словно вросли в сияющее стеклом современное здание с антеннами на крыше. Это Радио и телевидение Сербии, или РТС. Недалеко от входа памятник с 16 фамилиями погибших журналистов, режиссеров, видеоинженеров… И вопросом – «За что?».

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Спустя десятилетия этот вопрос продолжает висеть в воздухе… За что погибли те, кто во всем мире считается неприкосновенными, несущими истину и информацию людьми? Но самое страшное, что именно с этой трагедии изменилось отношение к тем, кто часто, рискуя своей жизнью, работает для того, чтобы люди узнали правду. Жизнь корреспондента или оператора ничего не стоит. Какой счет цинично убитых журналистов с «горячих» мест?

Сегодня об этом сказал гость телеканала РТС, президент Союза журналистов Сербии Владимир Радомирович. Он отметил, что бомбардировки – это ужасное преступление, которое никто не должен забывать.

«Мы должны расследовать это преступление до конца, и мы должны настаивать на том, чтобы те, кто инициировал бомбардировку, ответили, потому что пока виновные не наказаны. Не только журналистам угрожает опасность, но и другим работникам СМИ», – сказал Радомирович.

Эту важную тему продолжает и развивает проходящая в эти дни в Белграде конференция «Прекратить безнаказанность за преступления против журналистов», организованная совместно Союзом журналистов Сербии и RTS, в которой должен принять участие и президент Сербии Александр Вучич.

И неслучайно, что именно сегодня в столице Сербии с лекцией перед студентами Белградского университета – будущими политологами и журналистами – выступил генеральный директор телеканала Russia Today Алексей Николов. Он рассказал о проблемах сегодняшних СМИ: генерации инфоповодов, фейках и политике двойных стандартов.

После более чем полуторачасового общения с молодежью, Алексей Львович согласился дать интервью для «ПолитНавигатора».

– Вы сегодня, в трагический не только для сербской, но и мировой журналистики день решили выступить перед студентами университета. Почему Вы решили приехать в Белград, и что лично для вас означает эта годовщина?

– Для меня это действительно важно, потому что это событие стало одним из переломных моментов не только в истории Европы. Для меня, как для человека, который находится внутри журналистики и тесно связан с тем, что называется альтернативными новостями, это был один из моментов, который определил то, что стало происходить с современными СМИ.

Скажем так – это был день, когда журналистика потеряла невинность. Я принадлежу к тому поколению, которое называется в прессе «поколение Уотергейта». Как вы знаете, 1974-1975 годы – это время, когда самое большое количество людей поступало в журналистские школы и факультеты по всему миру. Потому что на волне Уотергейта у огромного количества людей возникло ощущение того, что это за сила, что может делать журналистика, журналистская солидарность.

Конечно, сейчас мы понимаем, что история с Washington Post далеко не совсем полна, и, на самом деле, там было много того, о чем мы позже узнали. Но, во всяком случае, это ощущение того, что журналистика действительно может призывать к ответу правительство, это то, что можно называть «четвертой властью» – было очень важно.

А когда в 1999 году целенаправленно бомбили РТС, и когда я узнал, что одна из известных на тот момент журналисток была предупреждена американскими «друзьями» и ушла, не сказав ни слова своим же коллегам о смертельной угрозе – это навсегда изменило мое отношение не только к этой персоне. Это заставило меня серьезно задуматься о том, так ли выглядит на самом деле мир журналистики, который изображал себя как носитель абсолютных знаний.

– Вы решили встретиться не только с журналистами, но и с политологами, и пришли именно на факультет Политических наук. Что вы хотели им донести, какова основная идея вашего выступления?

-Я считаю очень важной миссией подобные встречи и провожу их везде, где есть возможность. Давайте будем реалистами – никогда не будет одинаково важна новостная повестка для простого работяги, и для того, кто новости сам формирует.

В данный момент мы говорим о будущих политологах, журналистах… возможно, мало кто из них пойдет работать по своей профессии, но мне важно другое. Важно, чтобы в каждой стране, будь это Россия или Сербия, росла, не побоюсь этого слова, интеллектуальная элита, которая могла задавать вопросы и получать ответы, анализировать и делать выводы. В стране должна быть такая элита, и берется она как раз из студентов таких специальностей.

Очень важно, чтобы люди, которые потом станут политиками, властителями, теми, кто определяет общественное мнение, не вели свою страну, сами не понимая, куда. Чтоб не было брейгелевского «Слепые поводыри ведут слепых».

Сегодня было много молодежи, человек сто. Если из них задумается хотя бы половина, а 10 человек начнет изучать альтернативные новости – я думаю, это хороший результат, и мне это зачтется.

– Сегодня ребята спросили у вас, есть ли в планах открытие балканского отделения вашего телеканала RT, но вы ответили отрицательно. Однако, считаете ли вы, что присутствие России в медиапространстве Сербии должно усиливаться?

– Да, все верно. Просто хочу уточнить: RT не является государственным СМИ, не получает денег из бюджета. Это частный телеканал, где есть свой продакшн, свои проекты. Он рассчитан на очень большую, англоязычную аудиторию. Мы не открываем своего офиса даже в Китае или Индии, по одной простой причине – это очень дорого. Но мы стараемся делать все, что можем.

Что касается того, стоит ли России здесь пойти на более серьезные меры и усилить свое влияние – однозначно да. Тем более, что это Балканы, а это такой сложный регион, особенно Сербия, которая всегда попадала под удар. Мой любимый писатель Милорад Павич сказал удивительно точные, но очень горькие слова: «Когда Европа кашляет, Балканам прописывают лекарство». Нас многое связывает, века дружбы, и исторически это очень важный регион для России, который нельзя упустить.

И здесь хороши все средства, все медиаканалы, ведь они рассчитаны на разные поколения. Для людей старшего возраста привычно прийти после работы и включить телевизор. Те, кто много времени проводят за рулем, основным источником получения информации используют радио. Молодежь более заточена под соцсети и интернет. Поэтому коммуникацию с ними надо выстраивать на этих площадках. Надеюсь, что в скором времени мы услышим о ряде новых СМИ на Балканах, которые рассказывали бы только факты и правду о нашей стране.