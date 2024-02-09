«Генерал 200» – это технология русских!» – зелеботы бросились спасать репутацию Сырского

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Сложилась тревожная тенденция, когда нарратив о новом главнокомандующем ВСУ Александре Сырском как о мяснике, – поддерживают и украинские военные, в том числе, «с верхних этажей».

Об этом говорили участники эфира на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мосейчук пожаловалась, что в комментариях постоянно называют Сырского мясником – и это работа технологии русских.

«Я извиняюсь, «генерал 200» – это технология, и говорят, что в ней участвуют некоторые военные, в том числе, с верхних этажей, она имеет место. Мол, Сырский – это такой генерал, который пускает на мясо людей, Залужный – батька, а Сырский – «генерал 200», и всем генералам раздали такие клички», – возмутилась Мосейчук.

Работающий на офис Зеленского политолог Владимир Фесенко выразил опасения, что идёт кампания по десакрализации ВСУ в целом.

«Это же дискредитация! Дискредитация нового главнокомандующего ВС, в действительности – дискредитация войска. Отождествление. В чём подлый смысл этой технологии? Отождествление наших военных с российскими, что мясные штурмы не только у русских, у наших тоже, и что ваши и наши ничем не отличаются между собой. И главное – подорвать доверие», – сокрушался Фесенко.

Мосейчук, в свою очередь, отметила, что русским активно помогают «полезные идиоты» внутри страны.

«То же самое делалось по Буданову, когда его фамилия появилась на горизонте, что он может стать главнокомандующим, потому что нивелировалась его роль, мол, ты обещал пить кофе в Крыму, вспоминались все-все его высказывания. Одним словом, они хорошо поработали, и плюс наши полезные идиоты внутри им страшно в этом помогли, прикрываясь демократическими медиа, другой точкой зрения, демократией во мнении и так далее», – трещала пропагандистка.

Владимир Фесенко же выразил мнение, что идёт попытка персонализировать неудачи ВСУ в конкретную фамилию.

«Со стороны российской пропаганды закидывается, мол, вам не нужно воевать за Зеленского или, там, за Залужного, за Сырского. Вы воюете за свою страну. Не за конкретного человека, не за президента или командующего, за свою страну и собственное будущее», – с пафосом воззвал Фесенко.