Если Киев срочно не подпишет мирное соглашение, России придётся освобождать Одессу и Приднестровье.

Об этом в беседе с экс-аналитиком ЦРУ Ларри Джонсоном заявил командир «Ахмата» Апти Алаудинов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вопрос про Одессу. Где она должна быть, кому принадлежать?» – спросил ведущий.

«Наш враг, изначально, когда были условия, мог отдать те территории, которые являются территорией Российской Федерации, четыре региона. …Чем раньше этот наш враг согласился бы с нами договориться на наших условиях, тем для него это было бы выгоднее», – сказал Алаудинов.