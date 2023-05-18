Генерал: Британия поставила на Украину списанные ракеты

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В руках российских специалистов оказалась поставленная на Украину ракета Storm Shadow.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный летчик, Герой России, председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой.

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Он говорит, что российским силам ПВО «уже удалось сбить ракету Storm Shadow.

«Она оказалась в руках наших специалистов, которые определили, что, по всем параметрам, срок ее годности закончился более десяти лет назад. Этому нашли непосредственное подтверждение. То есть Великобритания поставила на Украину 200 списанных ракет. Англичане не стали тратить деньги на их утилизацию, а просто впарили Украине просроченные боеприпасы», – сказал генерал в интервью «Московскому комсомольцу».

По его словам, «одному Богу известно», куда эти ракеты с истекшим сроком годности могут полететь.

«Это еще раз говорит об отношении Европы, в частности британцев, к Украине, как к своему партнеру. Используют территорию Украины как полигон. Причем, поставляют все эти вооружения и боеприпасы Киеву не бесплатно, а продают. Украина все больше, и больше падает в долговую яму», – отметил собеседник изданию.

Он говорит, что есть различные способы обнаружения Storm Shadow», против которой могут успешно работать российские «Панцири», «Бук-М2» и «Бук-М3», комплексы «Тор-М2», С-300.

«Все будет зависеть от искусства оператора и насколько эта ракета непосредственно приблизится к нашей радиолокационной станции. Любую воздушную цель обнаруживают как источник радиолокационного излучения. Ракета Storm Shadow — не радиолокационная. Ее обнаруживают просто как летящую металлическую конструкцию, которая дает отражение сигнала, у оператора на экране радара появляется засветка. Поэтому, чем ближе она оказывается в зоне действия станции, тем быстрее ее можно обнаружить и уничтожить. Действовать надо оперативно, скорость Storm Shadow — 600-700 километров в час, эта ракета — сравнительно небольшого размера, чуть больше авиационной бомбы. Ее можно обнаружить в непосредственной близости, на расстоянии от 16 до 20 километров. Наше военное руководство изучают эту проблему, вырабатывает меры по противодействию этим ракетам. Я уверен, что эти меры будут найдены и разработаны, как это было сделано относительно хваленых буксируемых гаубиц M777 и HIMARS. Сейчас все это уничтожается. Думаю, что и против этих «Штормов» найдут «противоядие», – надеется Липовой.

Впрочем, к его словам следует относится с определенной долей осторожности, учитывая, что ранее Липовой тиражировал не находившую подтверждения информацию.

Так, после Дня Победы он заявил, что 9 мая Москву пытались атаковать 100 украинских дронов.

«Применялась как с территории Украины, так и с территории Московской области, в надежде на то, что они каким-то образом смогли бы добраться до Красной площади и нанести там какой-то ущерб», – утверждал генерал.

Все эти беспилотники, заявил, он, были уничтожены.

Правда, чуть позже он фактически опроверг сам себя, признав, что взял эту информацию из соцсетей, и она не является официальной.

Стоит заметить, что Липовой говорит об одной сбитой ракете Storm Shadow, тогда как Минобороны РФ отчиталось о перехвате семи.