Генерал, бросивший раненых в окружении, хвастается жене Гордона захватом российских танков

30.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Командующий ВСУ генерал Руслан Хомчак, обвиненный очевидцами в 2014 году в том, что бросил раненых солдат и спасался бегством во время окружения под Иловайском, сочинил новую – более героическую версию прорыва из «котла».

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«Приятных ощущений не было. Было ощущение с той группой, которая осталась, в первую очередь, что в плен любой ценой мы не пойдем. Я себе представлял, что было бы со мной, если бы я был в плену. Пусть каждый себе догадается, как оно могло там быть, поэтому однозначно не попасть в плен и не сдаться», – объявил Хомчак в интервью украинской пропагандистке Олесе Бацман.

Генерал сообщил о подвигах – захвате военных трофеев.

«Трофейный автомат мне достался, когда мы разбили разведывательный дозор, принесли оружие, раненого забрали российского военнослужащего. Я взял автомат и с ним выходил. К слову, я с ним вышел, с тем автоматом (из котла – ред.)», – добавил генерал и посетовал, что и автоматом ему воспользоваться по назначению не довелось.

Вместо этого командующий поведал, как они, находясь в «котле», захватывали российскую бронетехнику и живую силу.

«С кем вы воевали, вы же видели, это были они (российские войска)?» – спросила Бацман.

«Их видел весь мир, вся Украина, все же тогда снимали на камеры, как они руками махали, когда мы проезжали мимо них. Мы их в плен брали, мы их сюда присылали. Конечно, видели. Танки их. Офицеры мои из штаба моего отжали танк с документами, с формой. У меня офицер тогда надел российскую форму, пришел, а он высокий худой, она короткая, приходит, а я ему: «Ты шо?» А он мне говорит, ну у меня уже грязная, порвалась, а я ему – сними, чтобы я не видел», – утверждает Хомчак.

При этом он тут же пожаловался на отсутствие квалифицированной медицинской помощи и вспомни о раненых подчинённых, которые умирали буквально на руках.

«Самое печальное, что было там, что ты бессильный, когда мы собираем раненных, оказываем помощь, потому что мы их не можем вывезти из окружения, и они умирают тут, а другие смотрят. Больше скажу, это наиболее стрессовая ситуация для всех, когда солдат, который должен идти воевать, понимает, что если его ранят, то он скорее всего умрёт тут без соответствующей помощи», – вспоминал украинский командующий.

Отметим, что украинские СМИ рисуют куда менее героическую картину бегства Хомчака из Иловайского котла.

В окружении он оказался вместе с командиром нацбата «Днепр» Березой, а также группой украинских журналистов, прибывших на фронт с пропагандистской целью.

Когда запахло жареным, Береза и Хомчак оставили координацию подчиненных бойцов, бросили в лесополосе автомобили, а вскоре и раненного водителя вместе с журналистами, после чего ночью вдвоем пешком вышли из окружения.

«Ночью, бросив журналистов и солдата (раненого водителя), вдвоём вышли пешком из окружения. Уйдя от журналистов, Хомчак и Береза пропали с радиоэфира на три дня, не выходили на связь, и никто не может подтвердить, где они были в течение этих трёх дней. Появившись у населённого пункта, который контролировали ВСУ, Хомчак отказался прибыть в штаб для отчёта, сказав, что ему надо привести себя в порядок, и уехал в Днепропетровск. Береза также не явился в штаб для предоставления отчёта по действиям», – писал украинский националистический сайт «Петр и Мазепа».

Разгром украинской группировки в Иловайском котле произошел 29 августа 2014 года. Окружив карателей, ополченцы предложили им сложить оружие. Однако украинское командование бросило подчиненных на убой, приказав прорываться с оружием.

По официальным данным, тогда с украинской стороны погибли 366 человек, 429 получили ранения. В СМИ озвучивались также неофициальные данные, согласно которым потери ВСУ в Иловайском котле составили несколько тысяч убитыми и ранеными.

Причиной разгрома называют несогласованность действий ВСУ и националистических батальонов, в чём и те, и другие в первую очередь обвиняют свой генералитет.