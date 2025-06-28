Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В ФРГ продолжается нагнетание антироссийской истерии в СМИ. Спеди застрельщиков, ожидаемо, кадровые военные. В частности, инспектор сухопутных войск Германии, генерал-лейтенант Альфонс Майс в эфире передачи Maybrit Illner убеждает, что вопреки распространенным на Западе ожиданиям, Россия после войны на Украине, станет не слабее, а сильнее.

«Я твердо убежден, что российские вооруженные силы станут после этой войны сильнее. Для России уровень потерь вообще не играет никакой роли. Они призывают 200 000 призывников каждый год. Они увеличили численность личного состава до 1,5 миллиона. Это подготовка к масштабному конфликту с Западом», — заявил он.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Это может показаться смешным, но немецкий топ-военный, доказывая «агрессивные планы Москвы», ссылается на обсуждения экспертов на российских политических ток-шоу:

«Генерал Альфонс Майс напомнил, что в российских телешоу всерьез обсуждают «бомбардировку Лиссабона, Парижа и Берлина», тогда как в Германии некоторые продолжают недооценивать угрозу», – цитирует военного таблоид Bild.

Чтобы читатели не дай бог, не подумали, что все это – случайное и частное мнение одного свихнувшегося немецкого генерала, Bild дает подборку аналогичных мнений от западных «ястребов». Так, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес в разговоре о военных расходах НАТО заявил, что лучшее решение для ЕС — помочь Украине победить Россию.

«Если Украина потерпит неудачу, у России будет несколько лет на восстановление своих вооруженных сил, и они заставят десятки тысяч украинских солдат присоединиться к российским вооруженным силам», — приводит издание слова Ходжеса.

А действующий министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль выразил надежду, что готовящийся 18-й санкционный пакет ЕС «существенно ухудшит экономическое положение Путина».

В доказательство агрессивных планов России Bild даже публикует карту, на которой указаны точки будущих ударов российской армии по сопредельным с Германией странам НАТО.

Напомним, что вчера президент РФ в довольно жесткой форме навязываемые западными СМИ представления о яеобы агрессивности политики РФ: