Генерал ФСБ: Лукашенко по-бандитски унижает россиян

06.08.2020, Москва, Игорь Петров

Захват граждан России, которых Александр Лукашенко объявил «боевиками ЧВК Вагнера», противоречит законам самой Белоруссии, поскольку не имеет никаких реальных оснований.

Об этом в эфире канала Pravda заявил руководитель Центрального исполкома общественной организации «Офицеры России» генерал-лейтенант ФСБ Александр Михайлов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Такой ход – не просто недружественный шаг в отношении России, он недружественный шаг даже по отношению к закону, который сегодня существует в Белоруссии. Никто не отменял те нормы, которые требуются для возбуждения уголовного дела, те доказательства, которые требуются для возбуждения уголовного дела.

Но когда начинается управление сверху специальными службами (а мы и понимаем, что задача поставлена была не председателем КГБ Белоруссии, а президентом Белоруссии), все приводит к печальным, очень печальным последствиям, очень печальным.

Сегодня он заявил о том, что он хочет собрать за одним столом прокуроров Белоруссии, Украины, России. Это что за стрелка? Бандиты так собираются. Прокуратура как в Украине, так и в Белоруссии и в России является независимым органом, и даже президент страны не имеет права давать ей поручение согласно действующего законодательства.

А тут представитель другого государства собирает на эту «стрелку» прокуроров для того, чтобы что-то там урегулировать? Если вы говорите, что у вас в Беларуси существует закон и вы строго ему следуете, ну тогда следуйте этому закону.

Только оснований для проведения каких-либо карательных операций в отношении граждан Российской Федерации у него нет, это все разговоры, это какие-то очень далеко косвенные доказательства, и, самое главное – что эти «доказательства» становятся утверждением.

Само понятие «боевик» в отношении гражданина Российской Федерации является оскорбительным, унизительным. По сути это клеветнические измышления. Во-первых, люди приехали легально, по российским паспортам, и, я думаю, что в этой же форме, которую идентифицируют как некий атрибут боевых подразделений. Они приехали в этой форме, они никого не трогают, у них нет ни оружия, ни литературы, у них нет ничего.

И вот начинаются разговоры: «куда вы должны были ехать?» Да какое вам дело, куда они должны были ехать. У нас есть межгосударственные соглашения, в рамках которых никто не должен спрашивать, куда ты едешь», – сказал Александр Михайлов.