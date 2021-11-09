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09.11.2021 13:22
(Мск), Москва,
Олег Кравцов
 
Криминал, Политика, Россия
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Генерал ФСБ объявил «военной интервенцией» мигрантов, посягающих на права граждан

Компактное проживание мигрантов в России будет приводить к установлению своих порядков и даже выходу...

Компактное проживание мигрантов в России будет приводить к установлению своих порядков и даже выходу из-под юрисдикции РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов.

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Он обратил внимание, что, как правило, приехавшие в Россию мигранты компактно проживают и весь их круг общения связан с диаспорой, причем общаются они только со своей средой, говорят на своем языке, исповедуют одну религию и интересы у них одни.

«Компактное проживание по мере разрастания анклавов будет приводить к установлению своих порядков — и тут они уже могут выходить из-под юрисдикции РФ. Но, как только человек посягнул на права граждан, записанные в конституции страны, где он поселился — он должен быть немедленно интернирован с территории РФ. Посягательство на права граждан РФ недопустимо. Это интервенция, если говорить военным языком», – резюмировал Михайлов.

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