Генерал ФСБ предположил диверсию на военном заводе в Подмосковье

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Нельзя исключать, что причиной вчерашнего взрыва на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде стала диверсия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, подчеркнувший, что любое оборонное предприятие – это объект повышенной опасности, прежде всего как цель для диверсионной и террористической деятельности.

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«Поэтому на многих серьезных предприятиях вводится жесточайший режим, который не позволяет пройти туда посторонним. Но мы должны понимать, что нельзя исключать из числа подозреваемых и некоторых сотрудников завода, которые тоже иногда представляют опасность в силу своих маргинальных взглядов. Особенно когда речь идет о пиротехнике. Там ведь не нужно большой мощности какого-либо заряда для того, чтобы произвести мощный взрыв. Поэтому охрана пиротехнических предприятий и предприятий, где используются взрывчатые вещества, – это особая тема и первейшая задача по обеспечению прежде всего контртеррористической безопасности», – сказал Михайлов Московскому комсомольцу.

Он обратил внимание, что в последнее время наблюдаются участившиеся случаи пожаров на территории России, и причины некоторых из них до сих пор не установлены.

«Профессиональные террористы и диверсанты, конечно, будут стараться действовать так, чтобы взрыв или пожар можно было списать на естественный катаклизм. Например, на неисправность проводки, несоблюдение техники безопасности при проведении каких-либо работ. И это вот очень важно учитывать. Потому что мы часто выходим на объективную причину того или иного пожара или чрезвычайного происшествия, но не всегда – на его субъективную сторону. Произошло, к примеру, короткое замыкание электропроводки. Но ведь короткое замыкание можно спровоцировать специально. Поэтому все, что сегодня происходит, требует очень серьезного внимания со стороны охранных служб предприятий, где производится оборонная продукция», – считает генерал.

По его словам, нельзя исключать, что на территорию Загорского завода могло быть завезено нечто запрещенное.

«Давайте вспомним первый взрыв на Крымском мосту. Взрывчатка тогда была упакована в полиэтиленовые рулоны. То есть вроде обычная гражданская продукция. Однако внутри оказалась взрывчатка, которая нанесла очень серьезный не только финансово-экономический, но и политический ущерб. Поэтому, конечно, к этим вещам надо относиться очень серьезно и, наверное, искать какие-то новые варианты определения не только объективных причин происшествия, но и субъективных», – резюмировал Михайлов.