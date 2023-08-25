Генерал ФСБ пророчит сохранение ЧВК «Вагнер»

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После гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина эта структура сохранится, возможно, под другим названием и продолжит действовать в интересах России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов.

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«Вагнер» превратился в структуру, которая поддерживает правящие режимы во многих странах мира, в частности в Африке. Традиции заложены. Действия этой ЧВК давно уже вышли на международный уровень. Конечно, Пригожин был непререкаемым лидером, но с его уходом все, что он создал, останется», – сказал Михайлов «Московскому комсомольцу».

По его словам, новым руководителем ЧВК будет «человек более прагматичный, менее авторитарный, но не менее авторитетный, чем Пригожин и Уткин».

В свою очередь военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин полагает, что все вопросы относительно преемника Пригожина будут решаться исключительно внутри самой ЧВК.

«Совет командиров «Вагнера» сам решит, кто будет возглавлять компанию дальше. Они не примут навязанных откуда бы то ни было решений, правил поведения и кандидатур», – утверждает Литовкин.

Он говорит, что Группа «Вагнер», безусловно, выгодна России.

«Это герои, которые заслужили уважение. Кроме того, на них можно списать зарубежные мероприятия «интимного» характера. Ну, заключили они контракт с правительством той же Буркина-Фасо. Это же частная компания, они просто зарабатывают так деньги. А то, что именно они там делают для защиты Буркина-Фасо, — это уже их дело. Главное, что они зарабатывают деньги для себя, но в геополитических интересах России», – считает Литовкин.

Он называет еще одну причину, чтобы сохранить структуру «Вагнера».

«Есть риск, что оставшиеся без работы парни из «горячих точек» начнут зарабатывать деньги привычными для них методами, но уже совсем не в российских интересах. Этого нельзя допустить», – подчеркнул эксперт.

При этом Михайлов тоже полагает, что «Вагнер» должен сохраниться, в первую очередь чтобы продолжить выполнять задачи в Африке, поскольку это «очень важно на фоне формирования нового лица БРИКС».

Стоит отметить, что в ходе последнего брифинга пресс-секретаря Пентагона, бригадного генерала Патрика Райдера значительная часть вопросов была посвящена гибели Пригожина и перспективам «Вагнера».

«По всем признакам, их боевая эффективность уменьшилась. По сути, они были самыми эффективными боевыми силами России на поле боя в Украине», – заявил Райдер.

При этом он сказал, что у США нет информации о том, что самолет с Пригожиным был сбит ракетой.