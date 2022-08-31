Генерал ФСБ: Террор пришел в Москву и не только

В подготовке убийства Дарьи Дугиной принимали участие десятки задействованных украинскими спецслужбами людей.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявил экс-руководитель Второго отдела Управления «А» Центра специального назначения ФСБ России генерал-майор Александр Михайлов.

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В связи с убийством Дугиной издание задало вопрос:

«И не только в Москву. Посмотрите, какие массы людей переместились в РФ с территории Украины. Кто их проверял? Мы их принимаем с открытой душой, но какое среди них количество мерзавцев и подонков, которые приехали для совершения враждебных действий в отношении граждан РФ?», – сказал генерал.

Он соглашается, что взрывное устройство под машиной, в которой погибла Дугина, – это почерк СБУ.

«Но не надо думать, что в СБУ такие дураки. СБУ проводит очень тщательную работу, часто под «чужим флагом». Я считаю, что в убийстве Дарьи не два и не три человека было задействовано. Там есть люди, «в темную» выполнявшие задачи, которые перед ними ставили.

Но решение об устранении принимают соответствующие центры. Туда стекается вся информация. Поэтому говорить, что это сделала одна эта тетка Вовк со своей дочерью и еще какой-то перец, который появился в поле зрения – это нелепо и неправильно. Я уверен, что десятки людей принимали участие в подготовке этого преступления», – резюмировал Михайлов.