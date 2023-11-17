Генерал ФСБ: Украинская агентура наводнила Россию

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Количество диверсий и террористических актов в России не только не уменьшится, но и увеличится после окончания СВО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов.

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«Противник стал очень активно использовать и своих граждан, и граждан нашей страны, различного рода политических маргиналов для проведения своей преступной деятельности на нашей территории. При этом мы должны учитывать, что с 2015 года выросло целое поколение новых, абсолютно отмороженных оперативных работников в Службе безопасности Украины – СБУ. И их эффективность с каждым годом растет», – сказал Михайлов в интервью «Московскому комсомольцу».

Он говорит, что после серии терактов на территории РФ «американцы и британцы впали в шок», поскольку «не готовили спецслужбы Украины для настолько откровенно циничной преступной деятельности».

«Мы сегодня констатируем, что эффективность подрывной работы СБУ, Главного управления разведки Минобороны Украины достаточно высокая. И украинские спецслужбы останавливаться не собираются, а наращивают усилия не только по осуществлению диверсий, но и по уничтожению лидеров общественного мнения. Это тоже очень серьёзный симптом», – предупреждает генерал.

По его словам, за каждым таким терактом стоит очень глубокая работа, включающая в себя слежку за передвижением объекта, местом проживания, организацию условий, которые дают возможность удобно осуществить террористический акт и успеть скрыться с места преступления. И чем больше успешных терактов происходит, тем больше наглеют украинские спецслужбы.

Собеседник издания признает, что правоохранителей для предотвращения всего этого не хватит, а потому необходимо участие граждан в охране и обеспечении безопасности.

«Иногда человек ждёт выполнения задания несколько лет. Он живет в состоянии «консервации» и в какой-то определённой момент вскрывается. Это подготовленные «ждуны». Но есть еще и «ждуны»-инициативники, которые сами предлагают свои услуги. Они настолько латентны, что их иногда даже полиграфом не выведешь на чистую воду.

Вот поэтому я считаю, что нам предстоит затяжная война с такими затаившимися, даже после окончания СВО. «Ждуны» же никуда не денутся. После Великой Отечественной за укронацистами гонялись по лесам еще лет десять», – напомнил Михайлов.

Издание предложило ставить ждунов на учет.

«Для этого их сначала надо выявить. Тех, кого выявили, можно сразу отправлять тайгу удобрять своим потом. А с остальными что делать? Вот он сидит вполне себе такой нормальный, благообразный. И что у него в голове – никто не знает. Но опять-таки любой «ждун» начинает себя проявлять в период подготовки преступления, и очень часто косвенными свидетелями этой подготовки являются окружающие его люди. Конечно, и в оперативно-розыскной деятельности контрразведки нужно вырабатывать новые подходы», – резюмировал генерал.