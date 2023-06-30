Генерал ФСБ: Заметьте – никто уже не говорит о победе над Россией

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Страны западного блока до сих пор не могут прийти в себя и продолжают обсуждать «развал России», к которому якобы приведёт пригожинский мятеж.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт, генерал ФСБ Александр Михайлов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они (Запад – прим.) уже целую неделю обсуждают этот мятеж, как будто своих проблем нет. Мятеж в России уже давно умяли, а они всё проводят конференции, форумы – как теперь добить Россию – «она дала трещину, она стоит на коленях», и так далее. Я думаю, этой риторикой надо воспользоваться. Пусть они там себе заполнят коллективное сознание мыслью о том, что мы тут дали трещину, и кремлёвские стены уже дали течь. А мы будем делать то, что надо делать – восстанавливать статус-кво, возвращать исконно русские территории, и напоминать Западу, что у России оружия и боеприпасов всё равно больше, чем у европейских стран НАТО», – сказал Михайлов.

Он заявил, что сейчас переломный момент во всей военной кампании на Украине.

«Уже сам генсек НАТО рассказывает своим коллегам, что боеприпасов нет, и вооружение заканчивается – «если мы не расчехлим вооружение с национальных европейских армий, то Украина проиграет в этом конфликте». И заметьте, никто из лидеров уже вообще не говорит о победе над Россией на поле боя. Все говорят о некоторых договорённостях, которые придётся заключить с Россией, и так далее. Никто уже не побеждает Россию, все уже думают, как с Россией договориться. А вот договорится ли Россия с Европой – большой вопрос», – добавил генерал ФСБ.