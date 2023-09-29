Генерал «Грязь» взят в плен: Запад отрезал Россию от данных метеоспутников

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Россия до сих пор не вернулась к советскому уровню обеспеченности метеоспутниками и до начала СВО пользовалась данными западных спутников.

Об этом в эфире «Соловьев.лайв» заявил военный метеоролог Евгений Тишковец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После 90-х огромное количество метеостанций, зондов, метеорологических ракет, дрейфующих морских буев было просто уничтожено. Мы до сих пор не восстановили советские показатели. Плюс у нас была практически полностью уничтожена спутниковая группировка. Сейчас она с горем пополам восстанавливается, но до идеала и даже удовлетворительного состояния – еще далеко. Мы все это время пользовались западными, насовскими спутниками. То, что сейчас запускается, это для больших проектов типа Северный морской путь – «Арктика-М». Но сплошного покрытия с помощью спутникового зондирования, я уж молчу о доплеровских радиолокационных станциях, которые в радиусе 300 км отслеживают все опасные явления погоды и выдают траектории, интенсивность, эволюции – у нас с этим еще очень и очень большие проблемы. Мы выходим только за счет профессионализма», – сказал Тишковец.

Он рассказал, что в 90-е годы российские метеорологи были вынуждены на трофейных, времен Великой Отечественной войны, радиоприемниках перехватывать данные немецкого торгового флота.

«Сейчас есть инструментарий, который закрывает большинство проблем. Но с точки зрения метеоспутников – у НАТО еще 15 лет назад было внутреннее соглашение: когда наступает угрожаемый период, они сразу эту информацию закрывают. Сейчас они нам стратегическую информацию обрезают, потому что, когда начинаются боевые действия, метеоинформация является закрытой. Она отрабатывается на закрытых шифркодах и передается внутри подразделений. Когда смотришь на карты погоды, в районе боевых действий – белое пятно», – сказал Тышковец.