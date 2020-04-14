«Генерал-идиот» СБУ арестован по обвинению в переходе на сторону России

14.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

На Украине задержали действующего генерал-майора СБУ, который, по версии следствия, работал с высшими эшелонами ФСБ под псевдонимом «Бобыль».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Контрразведка Службы безопасности Украины провела резонансную спецоперацию по разоблачению высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти. Так, сегодня был задержан генерал-майора СБУ Валерий Шайтанов, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева (боевик чеченского батальона АТО, муж погибшей в перестрелке Амины Окуевой, до Евромайдана находился за решеткой по обвинению в подготовке покушения на Владимира Путина, ожидая экстрадиции в РФ, – ред.).

СБУ собрала достаточное количество доказательств, убедительно свидетельствуют – Шайтанов является агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Это подтверждают имеющиеся материалы дела, среди которых аудио- и видеозаписи», – говорится в сообщении.

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Шайтанов снискал известность ещё 15 мая 2014 года.

В этот день глава временной следственной комиссии Верховной рады «по расследованию преступлений на Майдане» Геннадий Москаль раскрыл оперативный план СБУ по зачистке участников беспорядков в феврале 2014-го года.

Согласно материалу, именно Шайтанов командовал неудавшимся штурмом киевского Дома Профсоюзов в феврале 2014 года, где находился штаб боевиков Евромайдана.

В появляющихся следом разоблачительных материалах журналисты не могли простить спесцлужбисту работу на донецкую «Альфу», приписывали контакты с командиром батальона ДНР «Восток» Александром Ходаковским.

Однако всё это не помешало тому, что 23 августа 2015 года, на «День независимости Украины», указом президента Порошенко полковнику Шайтанову было присвоено звание «генерал-майор». И теперь вдруг украинские спецслужбы рассмотрели в нём шпиона.

«К сожалению, человек, который получил генеральское звание после «революции достоинства» и должен был защищать Украину, на самом деле работал против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию. Это – важнейшее разоблачения Службы безопасности за всю историю независимости, – отрапортовал друг комика-президента Владимира Зеленского – глава СБУ Иван Баканов. – Мы не просто делаем СБУ более эффективной, но и очищаем ее. Акцентируем внимание на контрразведке и вопросах государственной безопасности. И будем в дальнейшем защищать страну и проявлять предателей, независимо от того, какие должности они занимают».

Украинская сторона обвиняет Шайтанова в том, что он находился на агентурной связи под псевдоним «Бобыль» у некоего полковника ФСБ Игоря Егорова.

Шайтанову, якобы, гарантировали вознаграждение в размере 200 тысяч долларов США и паспорт гражданина РФ. В качестве исполнителя неких силовых операций, якобы готовившихся в угоду Москве, Шайтанов специально подобрал лицо среди бывших бойцов спецподразделений.

По данным пресс-службы СБУ, Валерий Шайтанов собирал и передавал российской стороне следующую информацию:

«– обстоятельства проведения отдельных тайных операций в районе АТО / ООС и задействованных в них сотрудников;

– международное сотрудничество отечественных спецслужб в сфере национальной безопасности и обороны;

– сотрудников руководящего звена Департамента контрразведки, оперативных подразделений СБ Украины и ЦСО «А», Украинских разведывательных органов;

– подбор, изучение и привлечение офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ».

«Отдельно следует отметить, что используя свое служебное положение, Шайтанов получал разведывательную информацию от старших и высших офицеров Службы. В ходе досудебного расследования будет определена их причастность к разглашению сведений с ограниченным доступом.

Решается вопрос об объявлении Валерию Шайтанову о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст.111 («Государственная измена») и ст. 258 («Террористический акт») Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения», – добавили в СБУ.

Бывший сотрудник МВД Украины и экс-боевик АТО Станислав Краснов считает, что Шайтанов передавал России все важнейшие украинские секреты.

«Он занимал руководящую должность в АТО/ООС и передавал все эти годы россиянам вообще любое движение или операцию наших военных – все тайные операции, всех агентов под прикрытием, всех, кого отправляли на оккупированные территории и в Крым! А чего, вы думаете, вообще всех наших ловили прямо на въезде в Крым и убивали или сажали в тюрьму?» – сокрушается Краснов.

Однако киевский журналист Денис Гороховский обращает внимание на нелепость записи прослушки, где, якобы, зафиксирован разговор генерала СБУ со своим куратором из ФСБ.

В расшифровке прослушки Шайтанов почему-то обозначен как «Н». «Как два профессионала показывают мастерство конспирации, вы можете убедиться непосредственно из диалога», – комментирует Гороховский.

“Н”: Мы сейчас работаем по одному типу, по Осмаеву, точка. Все.

Егоров.И.А.: Капитан. Все. Дальше просто фамилию эту вообще не называть.

“Н”: Мы не называем больше никаких фамилий. Мы…

Егоров.И.А.: Даже предлагаю по-другому. “Капитан” уже приелось. Назовем его “Марадоной”.

“Н”: Марадона? А он был капитаном команды?

Егоров.И.А.: Конечно.

“Н”: “Диего Марадона” (смеется, неразборчиво). “Марадона”.

Егоров.И.А.: Надо менять. Как буржуи нас учат, они же меняют.

“Н”: я хочу точно понимать, что конкретно нужно сделать.

Егоров.И.А.: отправить его в страну вечной охоты.

“Н”: Ликвидировать.

Егоров.И.А.: Подожди, нет, слово мы это говорить не будем – объясню почему, что это.

“Н”: “Марадона”. Дальше вместо ликвидировать говорим “отправить…”

Егоров.И.А.: в страну вечной охоты».

«Что я хочу сказать? Мог ли СБУшный генерал работать на ФСБ? Очень даже. Мог ли он быть идиотом? Вероятность меньше. Мог ли он быть идиотом и иметь такого же идиота-куратора? Решайте сами», – резюмирует Гороховский.

Киевская журналистка Светлана Крюкова проливает свет на еще одну деталь биографии арестованного генерала – именно он после повышения по заказу Порошенко проводил арест одного из некогда близких бизнес-партнеров Игоря Коломойского – Геннадия Корбана.

«…с авиацией, морскими котиками, вертолетами, тысячью сотрудников Альфы, перекрытым городом. Именно Шайтанов руководил этой операцией по поручению Порошенко. По итогу Европейский суд признал эту клоунаду незаконной», – напоминает Крюкова, также отмечая, что многие из исполнителей ареста Корбана сейчас в бегах за границей.