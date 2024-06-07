Генерал Ивашов: Нет ничего удивительного, что сегодня мусульмане вместе с православными в одном окопе

Любовь Смирнова, фото Николая Табалы.  
07.06.2024 23:59
  (Мск) , Ялта
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Дзен, Запад, Конфликт, Россия


Нет ничего удивительного в том, что в нынешнем геополитическом конфликте российские мусульмане находятся по одну сторону вместе с православными против Запада. Такое мнение на «Соловьёвских чтениях» высказал генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда Запад стал готовиться к большой войне? Не 5-7 лет назад, я заявляю, как учёный – 1439 год, Флорентийская уния, когда Рим впервые сломал Византию, и подписали, по сути, договор о подчинённости католицизму… Запад начал готовиться и всё время провоцировал войны. Но мы-то гордые и не хотели подчиняться… И дальше первая геополитическая доктрина России, что именно Москва – это Третий Рим», – напомнил Ивашов.

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Нет ничего удивительного в том, что в нынешнем геополитическом конфликте российские мусульмане находятся по...

По словам генерала, работавший в Крыму философ Николай Данилевский придерживался взгляда, что «Европа всегда враждебна России».


«Она враждебна нашей сущности, не понимает, почему мы материальному не позволяем господствовать над духовным

И почему Екатерина веру магометанского закона признала второй государственной религией? Потому что наш российский ислам – это долг, святость, справедливость и та же честь. Мы по духовным основаниям сходимся… Поэтому Москва – Третий Рим, и это евразийский проект. И Николай Данилевский как раз говорил: чем сильнее будет наша русская цивилизация, тем больше народу будет входить в её состав», – заключил Ивашов.

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