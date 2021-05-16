Генерал Ивашов: Россия проигрывает, враги окружают со всех сторон

16.05.2021, Москва, Елена Острякова

СНГ оказалось нежизнеспособным образованием, потому что в основу его интеграции были положены принципы рыночной экономики.

Об этом на «Соловьевских чтениях» в Севастополе заявил генерал-полковник Леонид Ивашов, занимавший в 1996-2001 годах должность начальника Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Вопрос нужно ставить сегодня о будущем Содружества независимых государств и подумать, в чем мы проигрываем. Давайте признаем, что мы в основу интеграции постсоветского пространства положили совершенно неинтегративную сферу – экономику рыночного типа. Где конкурентные отношения, рыночные войны, войны цен и так далее. Мы Украину так же проигрывали. Украинская сторона предлагала: давайте сохраним училища, вузы для всего СНГ. Посчитали наши тогда: нет, это нам не выгодно. И так далее. То есть проигрывали мы. Нет идеи этого содружества, идеологии нет. Подсунули вот эту конкурентную враждебную среду рыночной экономики, в качестве интегративной основы. И поэтому сегодня, если посмотреть, Россия (стыдно, трудно говорить) но это умирающая страна», – сказал Ивашов.

Итогом неправильной интеграции, по его мнению, стало то, что Россия сегодня со всех сторон окружена врагами.

«Черноморско-балтийская дуга сковывает Россию и отбрасывает Россию от Европы в Азию. И единственный плацдарм, который сегодня держится, это Беларусь. Поэтому там и происходят события. И дальше они будут с большей настойчивостью и наглостью проходить именно против Лукашенко, против Беларуси. Оторвать нас, и все. Тогда для нас окно, которое рубил Петр Первый в Европу будет закрыто. Что касается Молдовы, мы уже отдали, по сути дела, пространство это.

Посмотрите юг сегодня. Скажите, пожалуйста, мне, товарищи моряки, есть хоть один иностранный корабль в Черном море, дружественный нашему флоту? Я таких не вижу. Турция, наш союзник по помидорам, не признает нигде Крым российским. Я в прошлом году с разведчиками флота встречался, мы говорили, что надо не только корабли считать, а смотреть бюджеты. Загляните в бюджет Турции – какова динамика роста. Нарастает работа спецслужб турецких по Крыму. Турция усиливает свой флот.

Что происходит в нашей средней Азии? Сегодня Казахстан, перешел на латиницу. И вот вопрос поставим себе: чье военное присутствие сегодня в Казахстане больше? Наше, российское, или американо-НАТОвское? К сожалению, не в нашу пользу это.

Ну, если сюда ближе на Кавказ, пожалуйста, Карабахский конфликт. Опять Россия ничего не сыграла. Заявления там, миротворцы и так далее. Узбекистан – надо посмотреть их коммюнике во время пребывания министра обороны Турции. И вот именно там предлагают армию Турана сегодня создавать», – сказал Ивашов.

Первые Соловьёвские чтения посвящены памяти исполнительного директора Института стран СНГ в Севастополе в 2005-2019 гг. контр-адмирала Владимира Евгеньевича Соловьёва.