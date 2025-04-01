Генерал Ходжес подстрекает европейцев идти под русские пули

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Контингенты европейских стран обязательно справятся на Украине и без США, однако нужно быть готовыми к тому, что русских не остановит натовская принадлежность, когда нужно будет открыть огонь.

Об этом на канале «War & Politics 24» заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вы отправите каких-то людей на белых внедорожниках, наблюдателей в бейсболках, русские просто не будут их слушать. Если вы отправите миротворцев ООН в голубых касках, их сразу же проигнорируют. Это должны быть настоящие силы, у которых есть правила ведения боевых действий, позволяющий им немедленно наказывать русских, если они нарушают режим прекращения огня. К сожалению, на это уйдут месяцы», – вещал Ходжес.

У «ястреба» поинтересовались, как европейские «союзники» могут помочь Украине без поддержки США.

«Смотрите, Европа, когда они работают вместе, имеет больше преимуществ в экономике, чем Россия. Так что уже есть экономические рычаги давления. Если добавить к этому оборонные отрасли и военный потенциал всех европейских стран, то получится больше, чем у России, за исключением ядерки. Конечно, я бы хотел, чтобы США тоже были частью этого, но если их не будет, это не отменяет необходимости», – ответил генерал.

В то же время он предупредил, что русские не раздумывая нанесут удар, если посчитают нужным.