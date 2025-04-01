Генерал Ходжес подстрекает европейцев идти под русские пули
Контингенты европейских стран обязательно справятся на Украине и без США, однако нужно быть готовыми к тому, что русских не остановит натовская принадлежность, когда нужно будет открыть огонь.
Об этом на канале «War & Politics 24» заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если вы отправите каких-то людей на белых внедорожниках, наблюдателей в бейсболках, русские просто не будут их слушать. Если вы отправите миротворцев ООН в голубых касках, их сразу же проигнорируют. Это должны быть настоящие силы, у которых есть правила ведения боевых действий, позволяющий им немедленно наказывать русских, если они нарушают режим прекращения огня. К сожалению, на это уйдут месяцы», – вещал Ходжес.
У «ястреба» поинтересовались, как европейские «союзники» могут помочь Украине без поддержки США.
«Смотрите, Европа, когда они работают вместе, имеет больше преимуществ в экономике, чем Россия. Так что уже есть экономические рычаги давления. Если добавить к этому оборонные отрасли и военный потенциал всех европейских стран, то получится больше, чем у России, за исключением ядерки. Конечно, я бы хотел, чтобы США тоже были частью этого, но если их не будет, это не отменяет необходимости», – ответил генерал.
В то же время он предупредил, что русские не раздумывая нанесут удар, если посчитают нужным.
«Думаю, сначала нужно создать «небесный щит», чтобы обеспечить эффективное развёртывание сил для прекращения огня. Люди не должны питать ложных надежд и верить, что Россия не будет стрелять по стране НАТО. Солдаты, отправленные на Украину, будут уязвимы. Поэтому мы должны быть хорошо вооружены и экипированы, чтобы сдерживать Россию внутри Украины», – посоветовал Ходжес.
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