Генерал Ходжес запутался – с какого направления нападет Россия

Россия может напасть в любой момент, а НАТО до сих пор не придумала, как ответить, она «не может или не хочет» противостоять русскому желанию «разрушить альянс».

Об этом бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил на 9-м Форуме по безопасности на Черном море и Балканах в Румынии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я думаю, что мы можем столкнуться со сценарием, когда они войдут в Латвию или Литву, закрепятся там и будут ждать, что мы будем делать дальше. Или, я думаю, после Украины они нацелятся на Молдову. Они постоянно говорят об этом. Мы должны быть готовы через оккупированные территории Украины на Молдову и Румынию. Они будут ждать, будем ли мы реагировать. Примем ли мы решение, чтобы румынские или натовские силы вошли в Молдову.

Или мы просто будем сидеть и ждать, когда нас ударят. Я уверен, что политики не будут сидеть сложа руки и прятаться за Вислой. Они будут действовать, когда узнают, чем закончится этот фильм», – рассуждал Ходжес.

Он спрогозировал также нападение России на Финляндию и Эстонию и предупредил, что им не стоит ждать помощи раньше, чем через две недели.