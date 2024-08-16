Генерал Хренин ожидает от Украины серьёзных провокаций, а Лукашенко – «пакостей»

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Украинские беспилотники продолжают нарушать воздушное пространство Белоруссии, несмотря на то, что эти провокации уже привели к возвращению белорусских войск на границу. Обстановка на южном операционном направлении остается напряженной.

Об этом министр обороны Белоруссии Виктор Хренин доложил на совещании по вопросам военной безопасности у президента, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«На всех участках вдоль государственной границы Республики Беларусь отмечается активная деятельность подразделений сил специальных операций и сил безопасности Украины. Непрерывно ведется разведка, для чего активно используются БПЛА, в том числе, с попытками нарушения нашего воздушного пространства. В условиях присутствия украинских вооруженных формирований в приграничных районах сохраняется высокая вероятность подготовки и проведения на нашей территории вооруженных провокаций, а также резонансных акций с задействованием белорусских националистических формирований», – сказал Хренин.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предпочитает называть готовящиеся провокации «пакостями» и винит в них белорусскую политическую эмиграцию.

«За пределами нашей страны из числа наших беглых формируются разного рода «хоругвии» и, как они громко называют, «полки». Целые корпуса… для того, чтобы вторгнуться в определенный момент времени в Беларусь, взять власть и повернуть страну вспять. Мы это видели и знаем. Зная это, мы всегда готовились к противодействию этим людям», – сказал Лукашенко.

Руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров считает, что Лукашенко боится не столько вторжения змагаров, сколько того, что антивоенный консенсус, сформировавшийся в Белоруссии, может дать трещину.

«Чувствует Александр Григорьевич, наш любимый и уважаемый, что Белоруссию реально втягивают в войну, что сейчас придется встать перед выбором. Он сейчас видит, что такая ситуация, что ему придется начать войну, уже не иллюзорная. Ему необходимо ее, конечно, предотвратить, потому что стабильность Белоруссии и уважение к нему держится на том, что Белоруссия не участвует в войне. Именно антивоенный консенсус внутри Белоруссии», – сказал Шатров в эфире радио «Комсомольская правда».