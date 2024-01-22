Генерал Кривонос: Даже суперкрутые дроны через три месяца неэффективны против России

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Российская армия быстро приспосабливается к появлению у ВСУ любых беспилотников.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается дронов – нужно четко понимать, что русские достаточно быстро делают выводы из применения новых образцов оружия, в том числе и дронов по отношению к Украине. И любой суперкрутой дрон через три месяца уже теряет свою актуальность и свою новизну, потому что русские находят на него активное противодействие. В том числе и используя новые подходы и применения мощной системы радиоэлектронной борьбы, которая у них есть», – сказал генерал.

«Поэтому нам нужно понять, что можно выпустить миллион дронов, но эти дроны на этот момент могут быть морально и физически устаревшими», – заявил Кривонос.