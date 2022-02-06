Генерал Кривонос: Киев обманул офицеров ВСУ с пенсиями

Украинское правительство обмануло офицеров ВСУ с пенсиями и зарплатами, начисляя им гораздо меньше обещанного.

Об этом в эфире 5 канала заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Генерал получает пенсию не больше, чем все остальные, 17-18 тысяч гривен. По закону ему насчитывается значительно больше, но у нас же есть постановление Кабмина, которое обрубило любую заинтересованность в службе для офицеров и контрактников, по которой ты будешь получать ровно столько, сколько говорит Кабмин.

Когда офицеры шли в армию, этих постановлений не было, и говорили, что ты будешь получать 90-70 процентов от денежного содержания, но на это плюнули и растёрли. Это подрыв доверия военных к государству, потому что государство постоянно дурит военных.

Только несколько лет за мою 30-летнюю службу были моменты, когда ты служил и не думал, как выжать, а сейчас ты живёшь и думаешь, как тебе выжить вместе со своей семьёй», – сокрушается Кривонос.