Генерал Кривонос: Менталитет Европы – сдавать союзников

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европейцы все еще не готовы воевать с Российской Федерацией, надеясь, что русские не смогут далеко пройти.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего ССО, экс-замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Украинский генерал упрекнул Запад в том, что сдача европейских стран – это его исторический менталитет.

«Не такая уж и большая часть населения непосредственно готова воевать с Российской Федерацией. Наверное, самый высокий показатель, в первую очередь, – это Британия, из тех, кого опрашивали. И, к сожалению, еще с Польшей большое количество вопросов. Почему нет? Потому что людей не готовили к способности воевать и обязанности защищать собственную территорию. Так оно сложилось с 45-го года прошлого века, этот вопрос войны в Европе уничтожался и люди были уверены, что никакой войны не будет, все будет хорошо. Потому выросло поколение, которое перестало быть воинами по своей сути. Сейчас это восстанавливается, но не так быстро», – сказал генера.

«С учетом тех тенденций демократического общества, где вообще про войну и про агрессивность не было и речи, вот мы имеем то, что имеем. Понимание стран, которые ближе всего к российской границе, а это в первую очередь страны Балтии, Финляндия, Швеция, Польша, та же Германия – они достаточно четко понимают степень угрозы. Другие, почему-то, еще меньше воспринимают угрозу, думают, что где-то застрянут или в Альпах, или в тех странах, которые захватят первыми. Это в ментальности Европы – давайте вспомним, как Европа по очереди сливала страны в 38, 39, 40-м годах и позволила Гитлеру захватить фактически всю Европу, кроме английского острова», – заявил Кривонос.