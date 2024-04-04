Генерал Кривонос: Украине пора срочно переходить на ветряную и солнечную энергию

Россия продолжит выбивать украинскую энергетическую инфраструктуру, и Киеву необходимо принимать ряд радикальных решений в этой отрасли для того, чтобы не была парализована работа промышленности.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они уничтожают, потому что понимают, что без электричества невозможно работать ни одному промышленному учреждению. Но и к нам вопросы есть. Почему за эти два долгих года войны не смогли защитить должным образом наши города и сёла, и в первую очередь, ТЭЦ, ГЭС, которые в сумме дают неплохое обеспечение для нашей страны. Загнать Украину в такой блэкаут у них вряд ли получится, потому что уже тёплый период пошёл, и до осени нам много чего нужно сделать», – рассуждал он.

«В том числе, рассмотреть вопросы по снятию напряжения с определённых предприятий и перехода Украины на функционирование, начиная с использования генераторов и электростанций в небольшом количестве, таких примеров у нас предостаточно. И точно так же на использование солнечной энергии и ветряной энергии. Это может неплохо помочь Украине, вся Европа уже на это переходит, и нам под военное время это надо делать значительно быстрее», – трепался Кривонос.