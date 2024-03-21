Генерал Кривонос: ВСУ по силам захватить Курскую АЭС для обмена на Запорожскую

ВСУ могут захватить Курскую атомную электростанцию, чтобы обменять ее на Запорожскую АЭС, находящуюся под контролем России.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины и экс-замкомандующего Силами спецопераций Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кривонос считает, что Украина должна сейчас сосредоточиться на объектах критической инфраструктуры России.

«Разрушать Россию нужно методично – о том, что мы говорим про окно возможностей – это, в первую очередь, окно по разрушению критической инфраструктуры Российской Федерации. Это касается не только нефтеперерабатывающих заводов, но нефтеперерабатывающие заводы – это непосредственно те, кто зарабатывают деньги в России и так же, как и их нефтепроводы, – вот, куда надо бить.

Плюс, их энергетические объекты, а это электростанции разного типа… Нам нужно понять, что лезть нужно туда, где есть объекты, которые являются критически важными для России. Как раз Курская область – это вообще супер. Две атомных станции.

Одна, которая работает, и вторая, которая строится. Вот, подняли вопрос какие-то непонятные люди, что обменять Теткино на Мариуполь – вообще, это какой-то маразм, сравнивать нельзя. А, вот, обменять Курскую атомную станцию на Запорожскую атомную станцию – это было бы возможно», – бредил Кривонос.