Генерал Кузьмук: У нас всё было для удержания Крыма, кроме аккумуляторов

10.09.2019, Киев, Владимир Гладков

НАТО и Америка помогали и помогают Украине в борьбе с «агрессором» с 2014 года, но не судьбоносно и не до конца искреннее.

Об этом в эфире «Черноморской ТРК» заявил экс-министр обороны Украины Александр Кузьмук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кузьмук также рассказал о невероятном количестве имевшихся на 2014 год военнослужащих и танков, чтобы отбить Крым.

Но военнослужащих почему-то невозможно было собрать, а танки почему-то не заводились.

«Нужно развенчивать мифы: «у нас не было армии, техники» и так далее – да всё было!

На 1 января 2014 года 1800 танков. Да, на них надо было поставить аккумуляторы, сделать ремонт, но извините, только поднимали вопрос, что у ВСУ изъяли все ремонтные заводы: авиационный, кораблестроительный, сухопутных войск, ПВО.

Ремонтные заводы, которые были у Министерства обороны, ремонтировали технику, и изъяли их – куда? В «Укроборонпром».

Так это ж не выгодно этот вопрос подымать. Все эти заводы успешно работают на иностранцев, а не на вооружённые силы. Потому срочно разворачивали ремонтные полки, но когда он заработает – а война уже началась», – заявил Кузьмук.

По его словам, то, что у Украины не было армии – это тоже миф.

«Это неправда, были и людские ресурсы, но комплектование по так называемой частичной мобилизации начиналось не с комплектования войск, а с комплектования военкоматов, которые были разогнаны и не могли принимать и добровольцев, и военнослужащих запаса, чтобы направлять их в военные части. И много-много чего другого», – сочиняет бывший чиновник.

Кроме того, вспоминая те события и ход войны в Донбассе, Кузьмук выразил претензии и к НАТО.

«Конечно, есть претензии к НАТО и не только. Мы с 1992 года берём участие в международных операциях по поддержке мира, миротворческих операциях – одна из самых главных стран, которая делала это постоянно.

А у нас беда на нашей земле произошла – война, агрессия, кто нам помог и как? Все стали озабочены, но реальной, чувствительной помощи, которая бы изменила ситуацию, мы не дождались.

Я всем благодарен, что есть санкции против России, Америка помогает, правда, последний месяц то дадим, то не дадим. Нам нужна помощь, действительно.

Ни одна страна во время войны на своей территории не может экономически развиваться. Нам нужна помощь, но не таким путём, она должна быть искренняя и такая, где мы определим, что конкретно нам нужно», – пожаловался экс-минобороны.