Генерал Лапин, которого критиковал Кадыров, получил новое назначение

Раскритикованный главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым после отступления в Харьковской области и ушедший с должности генерал-полковник Александр Лапин получил новое назначение – он стал начальником Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ.

Об этом со ссылкой на свои источники сегодня сообщили ряд российских СМИ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отрицать, но и не подтвердил назначение, напомнив, что существуют закрытые указы главы государства. Среди публичных документов указ по генералу отсутствует.

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Если известие о назначении Лапина окажется правдой, это объясняет появление целого цикла публикаций в СМИ и блогах на протяжении последних недель, где расписывались достоинства генерала – шла настоящая пиар-кампания в его поддержку.

«Интрига закончилась. Победил Генштаб. Осталось победить врага», – считает писатель Алексей Суконкин.

Назначение Лапина вызвало неоднозначную реакцию в России.

«Ранее Лапин руководил группировкой «Центр». Однако из-за провалов на фронте его жёстко критиковали глава Чечни Кадыров, назвавший его «бездарем», и глава ЧВК «Вагнера» Пригожин. СМИ писали, что из-за этого Лапин был отстранён от командования, а затем – что он написал рапорт об увольнении. Напомню, по информации СМИ, именно под его командованием наши войска потерпели тяжёлое поражение под Балаклеей и Изюмом, провели ту самую «перегруппировку» из Харьковской области, в результате чего наши не только понесли потери, но и оставили множество городов и людей. Это тот самый Лапин, который на камеру награждал собственного сына медалью Жукова за наступление/отступление из Сум и Чернигова. Сюжет показывали аккурат в то время, когда наши войска уходили из этих регионов», – написал в своем блоге первый спикер парламента Новороссии, экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

Остро отреагировал на это назначение бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков:

«Именно под его командованием наши войска потерпели тяжёлое поражение под Балаклеей и Изюмом, оставив, в результате, почти 10 городов и «перегруппировавшись» из Харьковской области».

С его доводами не согласился военкор Александр Харченко.

«К отступлению от Балаклеи и Изюма генерал Лапин не имеет ни малейшего отношения. Тем участком фронта командовали другие люди. Лапина с малой частью войск ЦВО отправили в качестве пожарной команды на усиление и затыкание дыр на фронте. Не буду вдаваться в подробности, но уже возле Купянска остановить «перегруппировку» наших войск было практически невозможно. Поэтому Лапин менял деревни на время. Войска в итоге собрали возле Сватово и выстроили линию фронта. Враг дальше пройти не смог».

Эти данные подтверждает принимавший участие в спецоперации экс-глава МГБ ДНР, один из лидеров «Союза добровольцев Донбасса» Андрей Пинчук. Вот что он сказал в комментарии «ПолитНавигатору»:

«Я был в Изюме с апреля по июнь, и никакого отношения Лапин к командованию на тех направлениях не имел. Он принимал командование направлением уже после того, как произошло это отступление. Поэтому это вообще ложный посыл».

С оптимизмом смотрит на назначение Лапина авторы военно-аналитического канала «Рыбарь», которым руководит Михаил Звинчук:

«Несмотря на то, что Лапин под общественным давлением подал в отставку, её не приняли — более того, именно Верховный настоял на том, чтобы Лапин остался, поскольку «за ним идут люди». Громоотвод из экс-командующего войсками ЦВО сделать в итоге не получилось. Может быть, с его приходом в Сухопутных войсках наконец-то что-то изменится».